Publicações fazem comparação incorreta para relativizar área queimada no País em 2020

É falso que a área total atingida por queimadas no Brasil em um ano do governo Lula seja quase cinco vezes maior do que a área queimada em 2020. Publicações que viralizaram no Facebook comparam o resultado parcial deste ano, dos últimos oito meses, com os dados consolidados dos 12 meses completos dos anos anteriores.

O ano com maior área queimada no País entre janeiro e agosto foi 2010 — foram 234,9 mil km² atingidos por focos de calor. Isso corresponde a pouco menos que o dobro da área queimada no mesmo período deste ano — 121,3 mil km². Estes dados são compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A série histórica começa em 2003.

Os dados checados nesta verificação foram publicados pelos blogs “Terra Brasil Notícias” e “Portal Grande Ponto” com o título “Área queimada no país em 2020 é quase 5 vezes menor que em 1 ano de governo Lula”, e reproduzidos em postagens no Facebook. Os dois textos omitem que o segundo semestre de todo ano costuma concentrar a maior parte das queimadas em todo o Brasil. Além disso, não é possível dizer que uma grandeza é cinco vezes menor que outra: qualquer quantidade uma vez menor já é zero.

No último sábado, 26, a Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro publicou uma comparação semelhante.

Entre janeiro e agosto deste ano, mais de 18,6 mil km² do Pantanal queimaram, área maior do que tudo o que foi destruído no bioma entre 2014 e 2019, ainda segundo o Inpe.

Na semana passada, o governo intensificou a retórica diante de acusações de má gestão ambiental. O vice-presidente Hamilton Mourão alegou que a divulgação de queimadas no País está sendo superdimensionada. Um dia antes, o presidente Jair Bolsonaro disse na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que índios e caboclos têm culpa pelos incêndios florestais registrados na região amazônica, o que é falso.

