Publicações distorcem dados e confundem repasses entre governo federal e Amazonas

É falso que o governo do Estado do Amazonas tenha “sumido” com R$ 600 milhões em repasses da União. Publicações de sites como Jornal da Cidade Online, Pleno News e Terra Brasil Notícias afirmam que o governo federal enviou R$ 884 milhões em recursos para combate à covid-19, mas apenas R$ 267 milhões foram declarados. Isso não é verdade: os valores citados estão desatualizados e sem contexto.

As transferências do governo federal relativas à crise da pandemia do novo coronavírus têm três origens, e os valores estão discriminados no site do Tesouro Nacional. Procurado pelo Estadão Verifica, o Ministério da Economia informou que a União repassou R$ 1,38 bilhão para o Amazonas em 2020; a Secretaria de Estado de Fazenda amazonense, por sua vez, comunicou que a unidade da federação recebeu R$ 1,37 bilhão em recursos.

O maior repasse da União ao Amazonas é o auxílio financeiro, de R$ 894 milhões, como forma de compensar perdas fiscais durante a crise econômica gerada pela pandemia. Esse apoio está regulamentado pelo art. 5º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

Os textos analisados nesta verificação citam apenas essa transferência, com valor desatualizado, de R$ 884 milhões. Os sites divulgam uma planilha do Painel do Orçamento Federal que discrimina que o montante vem da “Medida Provisória nº 978, de 04 de maio de 2020”, que foi atualizada com a Lei Complementar de 27 de maio.

No Portal do Tesouro Nacional, a transferência ao Amazonas consta nas planilhas da seção “Auxílio Financeiro de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020”. Os documentos, divididos por pagamento de cada parcela do auxílio, não discriminam o valor por Estado em cada parcela, apenas o agregado. No entanto, a assessoria do Ministério da Economia confirmou em nota para o Estadão Verifica que o repassado para o Amazonas, em quatro parcelas, foi de R$894 milhões, e que o Portal do Tesouro é a fonte atualizada dos dados.

No Portal da Transparência do Amazonas. os pagamentos do auxílio financeiro ainda não aparecem discriminados porque o Relatório de Prestação de Contas do Estado ainda não foi concluído (veja abaixo). Em 2020, esse documento com os dados do ano anterior foi publicado com a aprovação da Assembleia Legislativa do Estado apenas em abril.

A Secretaria da Fazenda do Estado informou em nota ao Estadão Verifica que o valor total das transferências do auxílio financeiro é R$ 890,4 milhões. Questionada sobre a diferença entre o montante informado e os R$894 milhões no portal do Tesouro, a secretaria estadual não retornou.

A segunda maior transferência é o apoio da Secretaria do Tesouro Nacional para a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, de cerca de R$ 264 milhões. Este pagamento é feito é a partir de um cálculo proporcional da arrecadação dos impostos sobre renda e produtos industrializados, regulamentado pela Lei nº 14.041, de 18 de agosto de 2020. Abaixo, captura de tela do Portal do Tesouro Nacional.

Houve ainda repasse adicional de R$ 226 milhões em 2020. A transferência não tem uma dotação rígida estabelecida por lei, mas consta na rubrica de “Despesas adicionais do Ministério da Saúde e demais ministérios” no site do Tesouro.

A soma entre essas duas transferências citadas anteriormente é de cerca de R$ 490 milhões. No Portal da Transparência do governo estadual, essa soma aparece no montante de R$ 487 milhões. A Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas não retornou até o fechamento desta reportagem sobre a diferença de R$ 3 milhões.

Procurados pelo Estadão Verifica, o Ministério da Economia e a Secretaria da Fazenda do Amazonas não comentaram os conteúdos falsos sobre o “sumiço” de R$ 600 milhões, apenas indicaram as discriminações dos dados acima.

