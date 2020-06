Publicação no Facebook fabrica taxa de desaprovação ao STF

Uma publicação de 2019, com informação falsa sobre a popularidade do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a circular na última semana no Facebook com mais de 14 mil compartilhamentos. A postagem alega que 96% dos brasileiros avaliam o STF como “corrupto, imoral e inútil”, sem citar nenhuma fonte desta medição. Não há qualquer registro de pesquisas que apontem esse nível de desaprovação ao Tribunal.

Entre 2018 e 2020, duas pesquisas mediram a opinião dos brasileiros sobre o STF, organizadas pelos institutos DataPoder360 e Datafolha. O DataPoder360 divulgou pela primeira um levantamento sobre o Tribunal no último dia 15. Entre os entrevistados, 26% avaliavam o STF como “ruim ou péssimo”. O Datafolha fez medições em dezembro de 2019 e maio de 2020. O índice de pessoas que considerava a atuação do Supremo “ruim ou péssima” caiu de 39% para 26% entre as duas pesquisas.

Documento Avaliação Congresso e STF Datafolha 26/5/2020 PDF

Em agosto de 2017, uma pesquisa do instituto Ipsos indicou que a onda de rejeição a políticos e autoridades públicas tinha chegado ao Poder Judiciário, com aumento significativo da desaprovação a ministros do STF. O levantamento mediu a avaliação individual de ministros do Tribunal — no entanto, nenhum deles teve rejeição perto de 96%. Na época, o magistrado com taxa mais alta de desaprovação era Gilmar Mendes, com 67%.

Os últimos anos foram marcados por frequentes protestos contra o STF nas redes sociais e nas ruas. Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que investigações da Procuradoria-Geral da República (PGR) apontam atuação de associação criminosa para a “desestabilização do regime democrático” com o objetivo de obter ganhos econômicos e políticos. A observação consta em decisão de quebra de sigilo decretada pelo magistrado em inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos.

