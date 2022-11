Vídeo de protesto de policiais no Congresso é de 2017 e não tem a ver com eleição de Lula

Um vídeo que mostra policiais protestando dentro do Congresso Nacional, em Brasília, é de fevereiro de 2017 e não tem nenhuma relação com o segundo turno das eleições presidenciais do Brasil, realizado no último domingo, 30. Imagens feitas há mais de cinco anos, em 8 de fevereiro de 2017, voltaram a circular com legendas enganosas. No material, legendas mentem ao afirmar que policiais federais, civis e militares invadiram o Congresso “hoje” e que “a mídia ficou caladinha”.

Uma busca reversa de imagens (aprenda a usar a ferramenta) levou até uma publicação no YouTube com o mesmo título feita no dia 22 de fevereiro de 2017. Assim como no vídeo aqui investigado, os manifestantes gritam “A polícia vai parar se a PEC passar”. Nos segundos iniciais é possível ver que uma das pessoas que participa do protesto usa uma camisa com a inscrição “PEC 287”, dentro de um círculo cortado. A PEC 287/2016 foi uma proposta de Emenda à Constituição que resultou na Reforma da Providência, aprovada em outubro de 2019.

O Estadão Verifica buscou, então, notícias de protestos de policiais no Congresso Nacional contra a Reforma da Previdência e encontrou notícias sobre os atos no próprio site da Câmara dos Deputados (1, 2)– referentes ao dia 8 de fevereiro de 2017 – e na imprensa, em Brasília, no dia 18 de abril do mesmo ano. Os dois protestos foram contra a Reforma da Previdência e ambos resultaram em confrontos.

O mesmo vídeo já havia circulado em 2020 com uma legenda parecida inserida sobre a imagem. Na época, a tarja dizia “Policiais federais civis e militares invadiram o congresso nacional hoje e a mídia ficou caladinha” (sic). Desta vez, foi acrescida outra tarja sobre o vídeo: “#Lula nunca mais”. Leitores pediram a checagem deste conteúdo através do WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

PEC da Previdência

Após a aprovação da Reforma da Previdência, em 22 de outubro de 2019, a idade mínima para a aposentadoria de mulheres passou de 60 para 62 anos, enquanto entre os homens se manteve em 65 anos. Também era possível que mulheres se aposentassem com 30 anos de contribuição e homens, com 35. Com as novas regras, mulheres precisam ter, no mínimo, 15 anos de contribuição pelo INSS ou 25 anos, se for servidora pública federal. No caso dos homens, são necessários pelo menos 20 anos e contribuição pelo INSS e 25, em caso de servidores públicos federais.

Até os protestos de fevereiro e de abril, os policiais estavam inclusos nas novas regras previstas para a aposentadoria, mas eles foram retirados, assim como professores e outros profissionais expostos a agentes nocivos à saúde. Policiais militares e bombeiros ficaram de fora das novas regras. Já os policiais federais têm regras mais brandas de aposentadoria: 52 anos para mulher e 53 para homens.

Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa e pelo Aos Fatos.