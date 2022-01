Protestos no Cazaquistão ocorreram por alta de combustíveis, não por exigência de vacina

O vídeo de um protesto no Cazaquistão está sendo compartilhado no Facebook para espalhar desinformação antivacina. Nas imagens, dezenas de pessoas correm em uma rua em meio ao trânsito de carros e jogam objetos contra carros de polícia. Um narrador afirma que os manifestantes estão revoltados porque o governo teria imposto a utilização de um passaporte vacinal para retirada de dinheiro em bancos. Mas isso não é verdade: os protestos ocorreram após um expressivo aumento no preço dos combustíveis no país.

As manifestações começaram na primeira semana de janeiro. Sem aceitar o disparo no aumento dos combustíveis, cidadãos foram às ruas, tomaram prédios públicos, aeroportos e estabelecimentos privados. Até o dia 13, mais de 12 mil pessoas foram detidas pela polícia. No sábado, 16, foram registradas 225 mortes ocasionadas durante os protestos.

O vídeo analisado aqui foi originalmente publicado pelo jornalista Abdujalil A, da BBC News, em seu perfil oficial no Twitter, no dia 4 de janeiro, e mostra uma dessas manifestações. No vídeo editado, acrescido de uma narração em português, um homem diz o seguinte: “Na verdade o que aconteceu lá foi que o governo impôs, o acordo que você tem que ter o aplicativo de vacinação no seu telefone e só com ele ativado que você pode tirar seu dinheiro no banco, a população em 24h botou fogo em todos os prédios do governo”.

Protesters in #Kazakhstan chase an APC away. Riot police used tear gas and stun grenades to disperse protesters. The authorities have introduced a state of emergency and curfew in Mangystau region and in Almaty. Mass protests broke out over fuel price hike pic.twitter.com/BVbPGKX3w0 — Abdujalil A (@abdujalil) January 4, 2022

De fato, o Cazaquistão possui um passaporte que mostra o status vacinal do cidadão, semelhante ao usado no Brasil, o Conecte SUS, em que é possível verificar quantas doses cada pessoa tomou. O app serve para registro e controle de informações, como nome, qual vacina a pessoa tomou e histórico médico.

Apesar de o passaporte existir, a vacinação no país não é obrigatória. De acordo com o artigo 77 do Código da República do Cazaquistão, os cidadãos têm direito a “dar consentimento informado ao tratamento e outras intervenções médicas, incluindo vacinações preventivas, ou recusá-las”.

Aplicativo de controle

Além do app de histórico vacinal, o Cazaquistão também possui um aplicativo usado por empresas, que mostra se o cidadão está apto a trabalhar e circular em locais públicos. No país da Ásia Central, pessoas com diagnóstico de covid-19, sintomáticas e assintomáticas, são obrigadas a cumprir quarentena em casa e confirmar que estão infectadas assinando um recibo.

Dessa forma, o aplicativo tem acesso ao banco de dados do Ministério da Saúde do Cazaquistão e consegue determinar o período de tempo em que a pessoa está em isolamento. O app se chama Ashyq e usa uma classificação de cores para determinar o grau de risco apresentado.

As empresas usam a plataforma para saber há quanto tempo um empregado teve a doença e se ainda pode transmitir para outros. O aplicativo exibe status em três cores:

O status vermelho significa movimento restrito e isolamento domiciliar rigoroso para pacientes ambulatoriais. Amarelo significa restrição parcial de movimento – o paciente pode visitar mercearias e lojas de produtos domésticos, farmácias localizadas a não mais de 500 metros do local de isolamento estrito. Azul significa que o tráfego da pessoa não é restrito, exceto em locais onde um teste de Covid é necessário.

Diferente do que é dito no vídeo com a narração em português, nenhum desses serviços é usado para retirar dinheiro em bancos. Também não é condicionado ao cidadão baixar o aplicativo para fazer movimentações financeiras.

Exílio

No áudio, o homem continua: “Praticamente todo o governo de lá tá exilado agora, tentando fugir de lá, desligaram a internet do Cazaquistão, desligaram tudo. Vamos seguir os próximos passos de lá, população com orgulho é isso”.

O presidente do Cazaquistão, Kassim-Jomart Tokaiev, não está exilado. Ele determinou que a polícia usasse toda a força para impedir os manifestantes, causando mortes e prisões. O presidente também recebeu, em 6 de janeiro, uma tropa de 2.030 mil soldados enviados pela Rússia, para ajudar na contenção dos atos.

O presidente ordenou corte de internet e telefonia celular; a conexão foi restabelecida após cinco dias. No entanto, a medida não teve relação com qualquer exigência de uso de aplicativo de vacinação no país.

Esse boato também foi desmentido por Agência Lupa e Boatos.org

