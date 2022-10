Proposta de “esconder” Alckmin é de dirigente do PCO e não tem relação com o PT

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalizão do Comprova. Leia mais sobre nossa parceria aqui.

Conteúdo investigado: Vídeo publicado no Kwai mostra uma gravação em que Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, diz que o PT deveria abandonar o que fez na campanha até agora. Pimenta sugere que Lula esconda seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), abandone o “falatório besta sobre amor” e apele “para o ódio dos trabalhadores contra a burguesia”. Ao falar sobre Alckmin, propõe que o PT “suma” com o candidato a vice, dizendo que ele deveria “ser mandado para a Suíça”, que teve uma “crise respiratória grave que pode ser fatal” e que “é possível que ele morra e nunca assuma o cargo”, com o objetivo de escondê-lo dos eleitores. O vídeo é acompanhado da inscrição: “É assim que o PT faz na eleição. Com ódio, tramam até a morte de Alckmin”.

Onde foi publicado: Kwai.

Conclusão do Comprova: Uma declaração do presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, está sendo usada fora de contexto para insinuar, sem qualquer prova, que o PT planeja a morte de Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência na chapa com Lula. O PCO e Rui Costa Pimenta não possuem relação com a coordenação da campanha de Lula (apesar de estarem apoiando o petista). Além disso, a declaração de Pimenta, que na verdade apenas sugeriu que o PT “escondesse” Alckmin, aconteceu em agosto, e não agora, como também insinua falsamente o vídeo.

A fala reproduzida no vídeo foi dada durante o 11º Congresso Nacional do partido, no dia 13 de agosto de 2022, na cidade de São Paulo. O congresso foi transmitido ao vivo no canal do PCO no YouTube, e a declaração de Rui Costa Pimenta pode ser assistida a partir de 57 minutos e oito segundos do vídeo.

Pimenta disse na ocasião que, para vencer a eleição, o PT deveria abandonar o que havia feito até então na campanha. O presidente do PCO não sugeriu que o PT mandasse matar Alckmin – ex-quadro do PSDB que se filiou ao PSB em 2022 –, mas ironizou a aliança, dizendo, em tom de brincadeira, que seria melhor “escondê-lo”, para, logo depois, sugerir embate entre trabalhadores e a burguesia. “Tem que pegar o Alckmin, esconder ele. Mandar ele pra Suíça. Falar que ele teve uma crise respiratória, que pode ser até fatal, e é bem provável que ele morra e nunca assuma a vice-presidência. (…) Tem que pegar todo esse falatório besta sobre o amor, e guardar isso daí. E tem que apelar para o ódio dos trabalhadores contra a burguesia”.

Apesar de ser um partido de esquerda, o PCO não faz parte da atual coligação do PT e não tem influência sobre as estratégias de campanha de Lula, conforme respondeu a assessoria de imprensa do PT ao Comprova. Em 2022, o PCO declarou apoio à chapa petista à presidência, apesar de recorrentemente fazer críticas ao PT, a Lula e sua campanha. O PCO também foi procurado pelo Comprova para prestar esclarecimentos sobre a fala de Pimenta e a relação do partido com a atual campanha do PT, mas não houve retorno até o fechamento desta verificação.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; ou o conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova verifica conteúdos com grande alcance nas redes sociais. Até o dia 27 de outubro, a postagem que distorce a declaração de Rui Costa Pimenta sobre a campanha de Lula à presidência tinha 241,9 mil visualizações e mais de 42 mil interações no Kwai, entre curtidas, compartilhamentos e comentários.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova entrou em contato com o autor do vídeo publicado no Kwai por meio de mensagens na rede social, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Como verificamos: O Comprova reconheceu no início da verificação que o homem que aparece no vídeo que circula no Kwai é Rui Costa Pimenta. Para confirmar essa informação, a reportagem buscou vídeos do analista político e presidente do PCO no canal da legenda no YouTube. Depois de pesquisar pela expressão “PCO TV Rui Costa Pimenta virada na situação eleitoral” no campo de busca da rede social (Pimenta diz no vídeo que o PT deveria buscar a virada eleitoral, por isso o uso desses termos), a verificação encontrou o vídeo original.

Com isso, o Comprova entrou em contato por WhatsApp com o PCO e com a assessoria de imprensa de Lula para entender qual é a relação entre o PCO e o PT na campanha. Reportagens publicadas na imprensa e reunidas pela verificação mostram que os dois partidos não estão próximos em 2022, apesar de o PCO ter declarado “apoio crítico” a Lula contra Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL.

O contexto do vídeo

O vídeo da fala de Pimenta foi retirado de uma transmissão ao vivo do canal oficial do YouTube do PCO, feita no dia 13 de agosto de 2022. O título da transmissão é “Virada na situação eleitoral? – Análise Política da Semana, com Rui Costa Pimenta” e, segundo a descrição do vídeo, foi gravado durante o 11º Congresso Nacional do PCO, em São Paulo.

Na transmissão ao vivo, o presidente do PCO inicia sua fala fazendo uma análise sobre acontecimentos recentes da política brasileira, como a leitura da carta a favor da democracia organizada por juristas na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) no início de agosto. Em seguida, Rui Costa passa a fazer uma análise das campanhas eleitorais de Lula e Jair Bolsonaro (PL), afirmando, entre outras coisas, que o atual presidente tinha, à época, grandes chances de crescer nas pesquisas de intenção de voto e poderia ganhar as eleições.

É neste contexto que o presidente do PCO, então, passa a descrever qual deveria ser a estratégia da campanha do PT para garantir a vitória de Lula. Rui Costa Pimenta diz: “Tava na hora de o PT chamar aquela famosa reunião antes que a coisa fique pior, né? (…) Quer dizer, qual seria a decisão que o PT tem que tomar? Tem que abandonar tudo o que eles fizeram na campanha eleitoral até agora. Tem que pegar o Alckmin, esconder ele. Mandar ele pra Suíça. Falar que ele teve uma crise respiratória, que pode ser até fatal, é bem provável que ele morra e nunca assuma a vice-presidência se o Lula ganhar. Primeira coisa. Tem que pegar todo esse falatório besta sobre o amor, e guardar isso daí. E tem que apelar para o ódio dos trabalhadores contra a burguesia. Tem que mostrar que o povo está sendo vítima de uma tentativa de estelionato político extraordinária. Tem que chamar o povo pra rua. Tem que falar que vai aumentar o salário. (…). Tem que ter um programa que acenda no coração do pessoal a chama da revolta e da revolução. Porque se não, a coisa… a vaca está indo para o brejo. Ele pode ver a vaca caminhando para o brejo. Tem que dar um cavalo de pau na campanha agora”.

A relação entre PT e PCO

De acordo com o site oficial da legenda, o PCO foi fundado em 1995 por dissidentes da Causa Operária (CO) e ex-filiados ao PT. De orientação marxista, o PCO se define como de “extrema-esquerda”. O partido já lançou a candidatura de Rui Costa Pimenta à presidência da República em 2002, 2006 (quando o registro foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral), 2010 e 2014. Em 2018 e 2022, o PCO anunciou apoio crítico às candidaturas de Lula nas eleições presidenciais, embora não tenha feito parte da coligação com o PT em nenhuma das oportunidades. A atual coligação da candidatura de Lula para presidência (“Brasil da Esperança”) conta, além do PT, com o PSB, PCdoB, PSOL, PV, Rede, Solidariedade, Avante, Agir e PROS.

No segundo turno destas eleições, o PCO tem realizado atos de campanha a favor de Lula, como é possível verificar em algumas postagens do partido nas redes sociais e em seu site (1, 2, 3 e 4), embora também mantenha críticas a outros candidatos do partido ou às estratégias adotadas pelo PT nas eleições.

Em contato com o Comprova, a assessoria do PT afirmou que o suposto plano citado por Rui Costa Pimenta no vídeo aqui verificado não é verdadeiro e que o PCO não faz parte da campanha de Lula à presidência. “Rui Costa Pimenta não faz parte da coordenação da campanha, embora o PCO tenha declarado apoio a Lula. Logicamente, o PT não vai seguir as sugestões mencionadas no vídeo“, afirmou o partido em nota.

O PCO também foi contatado para esclarecer qual fora a intenção da declaração de Rui Costa Pimenta e qual seria a relação do partido com a campanha de Lula, mas não houve retorno.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos sobre pandemia, as políticas públicas do governo federal e a eleição presidencial de 2022. Publicações falsas ou enganosas envolvendo candidatos à Presidência, como o vídeo investigado nesta verificação, podem induzir os eleitores a interpretações equivocadas sobre a realidade e influenciá-los negativamente no momento do voto. Os eleitores têm o direito de basear suas escolhas em informações verdadeiras e confiáveis.

