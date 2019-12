Projeto que impediria Moro de se candidatar foi alterado após polêmica

Uma publicação no Facebook acusa o deputado Fábio Trad (PSD-MS) de ter apresentado um projeto de lei para impedir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de se candidatar às eleições em 2022. No entanto, o post não explica que o parlamentar pediu que a proposta fosse retirada de tramitação para “aperfeiçoamento do texto”.

O boato se refere ao projeto de lei complementar 247 de 2019, apresentado no dia 6 de novembro. A proposta aumenta de 6 meses para 6 anos o tempo de afastamento necessário para que juízes e integrantes do Ministério Público se filiem a partidos e concorram a eleições.

O projeto foi criticado como uma tentativa de tirar Moro do páreo, já que ele é citado como possível candidato a presidente ou a vice-presidente.

No Twitter, Trad se defendeu dizendo que acrescentou ao texto da proposição um parágrafo que explica que a exigência não se aplica aos juízes que se afastaram do cargo por exoneração ou aposentadoria. Dessa forma, a norma não afetaria Moro.

Quanto ao PL247/19 que fixa prazo de desimcompatibilização para quem exerce cargo público, apesar de já estar claro no texto, acrescentei expressamente que o projeto não se aplica aos que se afastaram do cargo por exoneração ou aposentadoria. Ou seja: NÃO ATINGE O MINISTRO MORO pic.twitter.com/qlUDaLdzz1 — Fábio Trad (@f_trad) November 12, 2019

A proposta foi retirada de tramitação no dia 22 de novembro, atendendo ao requerimento de Trad do dia 12 daquele mês.

Este conteúdo foi selecionado para checagem por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.