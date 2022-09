Para questionar fala de Bonner no JN, post usa dados desatualizados de processos contra Lula

Ao entrevistar o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o apresentador do Jornal Nacional William Bonner afirmou que o petista “não deve nada à Justiça”. Um vídeo que viralizou no TikTok e no Facebook questiona a fala do jornalista, citando processos movidos contra Lula. Mas as informações, veiculadas em reportagem do Jornal da Record de novembro de 2019, estão desatualizadas.

O vídeo diz que Lula é réu em seis processos, foi denunciado em um caso e condenado em outro. Porém, das ações citadas, duas foram anuladas, duas foram trancadas, uma foi suspensa e outra, arquivada. O ex-presidente foi absolvido em dois dos casos mencionados. Confira a checagem do Estadão Verifica.

Sítio de Atibaia — anulado

O vídeo diz que Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pela posse e reforma de um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. Essa sentença foi definida pela juíza federal Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal, em fevereiro de 2019. Em 23 de abril do mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou em segunda instância a condenação, mas reduziu a sentença para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Lula foi preso em 7 de abril de 2018.

Em 7 de novembro de 2019, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por seis votos a cinco, derrubar a possibilidade de prisão em segunda instância. Eles entenderam que condenados têm direito a aguardar em liberdade o esgotamento de recursos. Isso abriu caminho para que a defesa de Lula entrasse com um habeas corpus. No dia seguinte, ele foi solto, mas continuou réu do processo.

A situação continuou até 23 de junho de 2021, quando o STF decidiu que a conduta do ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro foi imparcial nos julgamentos relacionados ao tríplex do Guarujá. O entendimento foi estendido a outras ações: a do sítio de Atibaia e de doação de um terreno para o Instituto Lula. Com isso, as decisões foram anuladas, incluindo sentenças, colheita de depoimentos e provas, e os processos voltaram à “estaca zero”.

Depois da anulação, o procurador da República Frederico Paiva ofertou nova denúncia sobre o sítio de Atibaia. Entretanto, em agosto de 2022, a Justiça Federal de Brasília decidiu rejeitá-la. A juíza responsável entendeu que as imputações de corrupção contra Lula prescreveram.

Procurada, a assessoria do candidato afirmou: “A defesa de Lula provou que ele nunca recebeu dinheiro da Odebrecht para pagar reformas no sítio, que também não era dele. A transferência de R$ 700 mil da empresa, que consta na denúncia, foi feita para um diretor desta e não para obras no sítio. O caso foi anulado pelo STF”.

Nomeação para a casa civil — arquivado

O próximo caso citado pelo vídeo diz respeito à nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil, no governo de Dilma Rousseff (PT), em 16 de março de 2016. Dois dias depois, o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a posse. Ele entendeu que a nomeação era uma jogada política para que Lula tivesse foro privilegiado, como “forma de obstrução ao progresso das medidas judiciais”.

Em setembro de 2018, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma denúncia contra esta nomeação, acusando Lula e Dilma de obstrução de Justiça. A ação não seguiu adiante e, em abril de 2022, o MPF pediu arquivamento do caso. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, substituto na 10.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, decidiu que o caso está prescrito, sem entrar no mérito das acusações. A denúncia foi arquivada em 12 de agosto.

“Após mais de seis anos de investigação, a ação foi arquivada por prescrição”, afirmou a assessoria de Lula.

Empréstimos do BNDES — trancado

O vídeo cita um processo relativo a “empréstimos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)”. Lula era réu em uma ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro — o ex-presidente era acusado de ter influenciado contratos entre a construtora Odebrecht e o BNDES, voltados para o financiamento de obras em Angola. O sobrinho de Lula Taiguara Batista também era réu.

A ação contra Taiguara foi arquivada por decisão do TRF-1 em junho de 2020. Em 1º de setembro daquele ano, a defesa de Lula pediu que a decisão também se estendesse ao ex-presidente e o processo foi trancado.

“A defesa provou que não houve irregularidade, ilegalidade nem favorecimento na subcontratação de uma empresa de um sobrinho do ex-presidente para uma obra da Odebrecht em Angola e que Lula não recebeu qualquer valor decorrente dessa relação contratual”, alegou a defesa do ex-presidente.

Terreno do Instituto Lula — anulado

O processo em questão apurava a doação de um terreno para construção da sede do instituto que leva o nome do ex-presidente. Essa doação seria, segundo a Lava Jato, um pagamento por Lula ter beneficiado a Odebrecht durante o seu governo. Em junho de 2021, o ministro Gilmar Mendes decidiu estender os efeitos da declaração de suspeição do ex-juiz Sergio Moro a esta questão, anulando o processo.

A assessoria de Lula afirmou que “a defesa provou que o Instituto nunca recebeu doação de terreno”.

Propina da Odebrecht — trancado

Lula era acusado de ter recebido propina para aumentar o limite da linha de crédito no BNDES da Odebrecht, para exportação de bens e serviços em Angola. Também eram réus o empresário Marcelo Odebrecht e os ex-ministros Antonio Palocci e Paulo Bernardo de Souza.

Em 6 de setembro de 2021, o juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, decidiu trancar a ação. O magistrado entendeu que não havia “justa causa” para prosseguir com o processo, citando a anulação de provas após decisão de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.

Compra de aviões caça — suspenso

A compra de aviões de caça do modelo Gripen foi denunciada pelo MPF em Brasília, em dezembro de 2016, no âmbito da Operação Zelotes. Na época, Lula e seu filho Luis Cláudio Lula da Silva foram denunciados por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A alegação era de que “negociações irregulares levaram à compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo brasileiro”. Dentre as testemunhas da defesa estava o antecessor de Lula, Fernando Henrique Cardoso. Em 2017, ele afirmou que o Exército havia solicitado aqueles aviões, sem intermédio de líder de Estado. A compra não teria sido feita durante o período em que foi presidente apenas porque estava no final do mandato e não quis fazer “uma compra que seria paga por outro governo”.

Em março de 2022, o ministro do STF Ricardo Lewandowski decidiu suspender a ação. A suspensão vale até que o Plenário da Corte julgue um pedido de Lula para encerrar o processo — a defesa do petista sustenta que a denúncia teve interferência da Lava Jato.

MP das montadoras — absolvido

Em 2017, Lula virou réu por corrupção passiva por supostamente ter “vendido” a Medida Provisória (MP) 471, que dispôs sobre benefícios fiscais a montadoras de veículos instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O caso foi investigado na Operação Zelotes.

Em junho de 2021, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal de Brasília, absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho e mais quatro pessoas citadas. O magistrado considerou que a acusação apresentada no âmbito da Operação Zelotes não demonstrou “de maneira convincente” a forma pela qual o petista teria participado no “contexto supostamente criminoso”.

Quadrilhão do PT — absolvido

Em setembro de 2017, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma denúncia criminal contra políticos do PT por formação de uma suposta organização criminosa para atuar em um esquema de corrupção na Petrobras. Entre os denunciados estavam os Lula, Dilma e cinco ex-ministros.

A denúncia foi aceita pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal, em novembro do ano seguinte. Um ano depois, em novembro de 2019, a justiça absolveu Lula, Dilma, os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. Na justificativa, o juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos afirmou que a denúncia era uma “tentativa de criminalizar a atividade política”.

A assessoria do presidente afirmou que a ação partiu de uma “acusação leviana e grave”.

Em novembro de 2020, uma nova denúncia sobre o caso foi protocolada, mas foi rejeitada pela 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília.

A agência Reuters também checou esta postagem.