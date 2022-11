Prédio da Caixa em Recife foi ocupado pelo MLTT, não MST

É falsa a afirmação feita em vídeo de que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) teriam ocupado a sede administrativa da Caixa em Recife, capital de Pernambuco. Na verdade, o prédio sofreu ocupação do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT). São dois movimentos diferentes, sem relação entre si.

As imagens que viralizaram no Facebook e no Instagram foram gravadas por uma mulher que diz trabalhar no local e que critica a ação. Ela mostra adultos e crianças espalhados pelo prédio e afirma serem integrantes do MST. No vídeo, contudo, é possível ver a sigla de outro movimento – o MLTT – em camisetas vestidas pelos manifestantes e em bandeiras estendidas no chão.

O presidente do MLTT, Davi Lira, confirmou à reportagem que o ato foi organizado pelo movimento no dia 17 de novembro, iniciou-se pela manhã e terminou à tarde. Informou, ainda, que o MLTT e o MST não têm ligação. Participaram da manifestação famílias da Ocupação Paulo Freire, situada em Jaboatão dos Guararapes, município localizado na Região Metropolitana de Recife. Elas reivindicavam o cumprimento de um acordo firmado entre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Caixa para assinaturas de contratos e entrega de chaves de moradias populares.

Segundo Lira, o prédio público foi desocupado após acordo na qual o banco se comprometeu a priorizar as demandas apresentadas e realizar reuniões mensais com o movimento e a gestão de Jaboatão dos Guararapes. A prefeitura da cidade, por meio da assessoria de comunicação, informou que o MLTT cobra o repasse de moradias que são objeto de processos judiciais movidos por inadimplência de contemplados e alegou ser responsável apenas por moderar as discussões referentes à área. A Caixa, por sua vez, sustentou que a destinação de unidades eventualmente desocupadas deve ser realizada pelo ente público local.

O MST declarou ao Estadão Verifica não ter vínculo com a ocupação do prédio da Caixa.

Movimentos distintos

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) surgiu na década de 80 com a união nacional de diversos movimentos sociais do campo. Desde o seu primeiro congresso, em 1985, a ocupação de terras foi considerada a principal estratégia para pressionar o governo a redistribuir terras e realizar a reforma agrária.

O Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT) defende o acesso à terra, mas também o acesso à moradia. Em um blog para o portal da Rádio CBN Recife, o jornalista Elielson ressalta que o movimento tem forte atuação em Pernambuco.