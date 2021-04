Posts exageram dimensão de obra do Exército na BR-320 na Paraíba

Postagens nas redes sociais exageram a dimensão de uma obra realizada pelo Exército brasileiro na BR-320, a Transamazônica, no Estado da Paraíba. Uma dessas publicações diz que o Batalhão de Engenharia do Exército “asfaltou totalmente” a rodovia federal, que liga o litoral da Paraíba ao Amazonas, porém o Exército realizou a obra em apenas 8 km dela. Este post foi compartilhada ao menos 113,8 mil vezes no Facebook.

Por meio de nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou ao Estadão Verifica que a melhoria na rodovia foi uma “Obra de Adequação de Capacidade da BR-230, do km 2 ao km 10”. Portanto, a obra ocorreu em apenas 8 km da via.

O trabalho é realizado pelo 1º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Caicó (RN), e tem previsão de término em 2022. O Exército confirmou estar trabalhando na obra da BR-230, mas desmentiu que seria no trecho ligando João Pessoa a Campina Grande, na Paraíba. Na verdade, trata-se de trecho entre Cabedelo e João Pessoa.

A postagem viral é acompanhada por uma foto do suposto trecho asfaltado. No entanto, o Dnit negou que a rodovia retratada na imagem é a mesma onde o Exército atua. Para confirmar essa informação, o Estadão Verifica analisou imagens de satélite do trajeto da BR-320 que liga Cabedelo a João Pessoa no Google Maps e constatou que a via só passa por áreas densamente povoadas, o que contrasta com os amplos espaços verdes abertos da foto nas redes sociais.

As obras federais são constantemente alvo de desinformação. O Estadão Verifica já mostrou que uma foto de uma ciclovia em Roraima era compartilhada fora de contexto como se tivesse sido feita sob a gestão do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

