Posts enganam ao comparar número de mortes por covid-19, dengue e tuberculose

Publicações no Facebook enganam ao comparar o número de mortes por covid-19, dengue e tuberculose. O objetivo desses posts é tentar minimizar a pandemia do novo coronavírus e argumentar que outras doenças matam mais pessoas; os números compartilhados na rede social, no entanto, estão descontextualizados ou errados.

Os posts afirmam que o País teve “48 mortes por covid-19 essa semana”. As primeiras postagens que divulgavam esse dado foram publicadas no Facebook no dia 25 de março — naquela data, eram 57 registros de óbito pela covid-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse número foi atingido após oito dias, já que a primeira morte relacionada ao coronavírus foi contabilizada no dia 17 de março.

Nesta sexta-feira, 10, o número de mortes pela covid-19 no Brasil já é 22 vezes maior do que o mencionado no post do Facebook, chegando à marca de 1.056.

As postagens no Facebook alegam ainda que foram registradas 159 mortes por dengue na semana do dia 25 de março. Mas nem mesmo se levarmos em conta registros do ano inteiro os casos de óbito pela doença chegam a esse número. Segundo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, do dia 29 de dezembro de 2019 até o dia 28 de março de 2020 haviam sido confirmados 148 óbitos por dengue no País. Como é possível ver na figura abaixo (gráfico C), em nenhuma semana o número de óbitos confirmados (em azul escuro) passou de 30.

Até o dia 4 de abril, o número de mortes por dengue no Brasil havia evoluído de maneira muito mais lenta do que o número de mortes por covid-19. Eram 181 óbitos por dengue no País, segundo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.

Documento Boletim Epidemiológico Dengue – até 28 de março PDF

Documento Boletim Epidemiológico Dengue – até 4 de abril PDF

Por fim, as publicações no Facebook apontam que o número de mortes por tuberculose naquela semana havia sido de 110. O Estadão Verifica não conseguiu encontrar estatísticas ou reportagens que confirmassem esse dado. O boletim epidemiológico mais recente sobre a doença divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que, em 2018, foram 4.490 óbitos confirmados por tuberculose — média de 86 por semana.

Documento Boletim Epidemiológico Tuberculose PDF

No portal Datasus, que divulga os números de morte registrados no Sistema Único de Saúde (SUS), há 300 mortes relacionadas à doença contabilizadas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a tuberculose a doença infecciosa mais letal do mundo — segundo a entidade, 1,5 milhão de pessoas morreram da doença em 2018 em todo o mundo. O número de mortos por dia da covid-19, no entanto, já é maior do que a média diária de mortos por tuberculose, de acordo com a BBC.

