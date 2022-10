Posts enganam ao afirmar que carros com adesivos de Lula pertencem ao TRE-RJ

É enganoso o conteúdo de um vídeo nas redes sociais afirmando que carros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) circulavam com adesivos do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As imagens foram feitas em uma rua da Zona Oeste do Rio e mostram dois carros estacionados com adesivos de Lula no fundo e uma credencial de trânsito livre concedida pelo TRE-RJ no para-brisa. Embora as imagens sejam autênticas, não é verdade que os carros pertencem ao TRE-RJ ou que ainda estejam a serviço do Tribunal.

Os dois veículos têm placa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e pertencem a colaboradores de empresas que prestaram serviços para o TRE-RJ no primeiro turno. Em nota, o Tribunal informou que os veículos receberam uma credencial de acesso livre para ser usada exclusivamente no dia 2 de outubro de 2022, quando aconteceu o primeiro turno das eleições, e que as credenciais foram entregues quando os veículos não tinham nenhum adesivo.

Na prática, os dois veículos não poderiam circular após a realização do primeiro turno das eleições usando a credencial de acesso livre do TRE-RJ e, por isso, os colaboradores foram dispensados. Segundo o TRE, as credenciais, liberadas para atuação na 200º Zona Eleitoral, de Duque de Caxias, já foram recolhidas.

“Juiz da 200ª Zona Eleitoral (Duque de Caxias), Alexandre Gavião Pinto determinou a dispensa sumária dos colaboradores, a exclusão dos veículos da frota que prestava serviço para o Tribunal e o recolhimento imediato das folhas de autorização de trânsito livre, que já estão novamente em poder do juízo”, diz nota divulgada pelo Tribunal após a viralização das imagens.

Placa de carro particular

Um sinal de que os carros não pertencem ao Tribunal Regional Eleitoral ou a qualquer outro órgão oficial é o tipo de placa. O primeiro carro a aparecer na imagem é um Chevrolet Spin branco modelo 2018, de Duque de Caxias (RJ). A placa é branca e tem letras e números pretos, o que indica, de acordo com o padrão Mercosul, que o veículo é particular. Se o carro pertencesse ao TRE-RJ, a placa deveria ser branca com caracteres azuis – padrão usado em carros oficiais, que pertencem a órgãos federais, estaduais e municipais.

Documento Resolução Contran sobre padrão de placas Mercosul PDF

Já o segundo carro ainda tem placa antiga: é um Chery QQ preto, modelo 2012, também de Duque de Caxias. A placa é cinza e tem caracteres pretos, característica dos carros particulares. No modelo antigo, carros oficiais têm placa branca e caracteres pretos. Existem ainda as placas pretas com caracteres dourados, usadas em carros que transportam autoridades – como, por exemplo, presidentes de Tribunais.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

