Posts distorcem contexto de reportagens sobre proposta de termo de consentimento de vacinação

Mensagens virais no WhatsApp e posts no Facebook distorcem o contexto de vídeos de emissoras de televisão para sugerir que elas divulgaram informações contraditórias sobre assinatura de termo de responsabilidade ao tomar vacina de covid-19.

As mensagens enganosas apresentam uma publicação no Twitter de um programa da Rede Globo que afirma que nenhum país exige a assinatura de termos de responsabilidade para a vacina de covid-19, e então a comparam com uma captura de tela da CNN Brasil com a notícia de que os britânicos devem assinar um documento na hora da aplicação do imunizante.

A comparação, no entanto, distorce o contexto de ambas reportagens. A matéria da CNN aponta que cidadãos do Reino Unido devem assinar um termo de consentimento e informação. Logo no início do vídeo, a repórter destaca que este não é um procedimento exclusivo da doença contra o novo coronavírus, e que formulários semelhantes são aplicados para outras campanhas de imunização.

Disponível no site do governo britânico, o formulário informa que a vacina reduz a chance de o paciente contrair a doença, que o imunizante não é completamente eficaz e que pode demorar semanas até o organismo gerar a proteção contra o novo coronavírus. “A vacina não pode desencadear a infecção da covid-19”, destaca o texto.

Já a reportagem veiculada no Jornal Hoje discute com especialistas a proposta do governo federal de incluir um termo de consentimento para eximir a responsabilidade da União caso ocorram episódios adversos com a vacina da Pfizer e da BioNtech no futuro.

O governo cogitou adicionar a proposta à medida provisória que regulamenta a adesão do Brasil ao Covax, um programa internacional que prevê a distribuição de imunizantes contra o novo coronavírus. Em audiência no Senado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a proposta respondia a uma cláusula presente no contrato apresentado pelas fabricantes Pfizer e BioNtech, que isenta as empresas de julgamentos devido a ocorrências com a vacina no Brasil.

A Câmara dos Deputados, no entanto, votou a matéria sem incluir o termo de consentimento e ainda aprovou uma emenda que dispensa a exigência do documento.