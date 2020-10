Postagens usam números descontextualizados de igrejas queimadas no Chile

Publicações virais nas redes sociais exageram o número de igrejas queimadas em protestos no Chile. No último domingo, 18, manifestantes colocaram fogo em dois templos, e não em 13 ou 15, como afirmam os boatos compartilhados no Facebook. Os números citados tiram de contexto outros episódios de incêndios em igrejas chilenas, que nada tiveram a ver com os atos do último fim de semana, que marcaram o aniversário de um ano da onda de protestos civis no país em 2019.

As postagens usam os números distorcidos para questionar a postura do Papa Francisco, que ainda não se manifestou sobre os incêndios nas igrejas São Francisco de Borja e Assunção — ambas na capital Santiago. Bispos do Chile e episcopados da América Latina, no entanto, já se pronunciaram em tom de repúdio aos acontecimentos.

Algumas das postagens analisadas fazem referência a ataques em série a igrejas chilenas que ocorreram em janeiro de 2018. Na época, a população protestou contra os gastos com a visita do Papa ao país, estimados em US$ 18 milhões — financiados pelo governo local e pela Igreja Católica. Segundo o Vatican News, portal oficial do Vaticano, houve ataques com bombas incendiárias a 13 igrejas em um período de 11 dias.

Dois anos antes, outra onda de vandalismo no Chile registrou o número de 13 igrejas queimadas, sem qualquer relação com os protestos mais recentes. Em 2016, houve uma série de incêndios em templos católicos e evangélicos na região da Araucanía, em decorrência de conflitos do povo indígena mapuche, que luta pela posse de terras no local.

O Estadão Verifica já checou outros boatos que citam o Papa Francisco.