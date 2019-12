Postagens usam foto de magistrado de Manaus para atacar juiz que analisou caso de rinha de cães de Mairiporã

No Facebook, diversas publicações atacam o juiz que liberou 40 dos 41 presos durante operação da Polícia Civil em uma “rinha” de cachorros em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite do último sábado, 14. As fotos que ilustram os posts, no entanto, são de um magistrado que atua em Manaus, no Amazonas, e não tem nenhuma relação com o caso.

Várias postagens com a legenda “esse é o juiz que apoia vagabundos de rinha” acumulam ao menos 26 mil compartilhamentos no Facebook. A foto, porém, é do juiz André Luiz Marques Cunha Júnior, que atua em Manaus, no Amazonas. Ele tomou posse no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) em abril deste ano. A imagem usada para difamar o magistrado está disponível no site do tribunal (veja abaixo).

O juiz que analisou o caso da rinha de cães tem um nome parecido: André Luiz da Silva da Cunha. Ele, no entanto, atua no Fórum de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O magistrado decidiu manter a prisão de apenas um dos 41 detidos durante a operação policial em Mairiporã em uma audiência de custódia na segunda-feira, 16.

De acordo com o portal G1, a soltura foi determinada pois todos são réus primários e possuem residência fixa no País. Além disso, o juiz afirmou em sua decisão que “os fatos não são graves a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva”.

Este conteúdo foi selecionado por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.