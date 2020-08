Postagens sobre incêndio no aeroporto de Dubai usam imagens antigas

Em busca na ferramenta CrowdTangle por postagens sobre o incêndio no aeroporto, verificamos que a maioria usa vídeos do fogo que atingiu um mercado em Ajman . O local é próximo de um hospital, que precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido. Já o fogo do depósito da Duty Free, segundo o canal estatal do país , foi rapidamente controlado e também não teve registro de feridos. O depósito é vizinho ao Aeroporto Internacional de Dubai (DXB).

Vídeos de diferentes incêndios têm sido compartilhados no Facebook como se mostrassem o fogo que atingiu o aeroporto de Dubai , maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, no último dia 10. Algumas postagens na rede social de fato mostram consequências das chamas que atingiram um depósito da rede Duty Free, mas vários posts sobre o assunto usam gravações de um incêndio de grandes proporções que ocorreu no dia 5 em Ajman, a 40 km de Dubai.

Um dos vídeos do incêndio em Ajman já havia sido tirado de contexto anteriormente. No início do mês, publicações no Facebook alegavam que o fogo teria ocorrido no Iraque. Pelo Google Maps, é possível encontrar o prédio visto na gravação próximo à fumaça, na rua Sheikh Maktoum Bin Rashid em Ajman.

Outro dos vídeos compartilhados como sendo do aeroporto é originalmente uma postagem da rede TikTok do perfil @punjabibilike1. No próprio vídeo, o usuário atribui as imagens ao incêndio no dia 5 em Ajman.

Uma das gravações, de autoria incerta, foi utilizada por um dos principais canais dos Emirados Árabes Unidos, Youm7, para retratar o incêndio no mercado de Ajman.

Por fim, um dos vídeos compartilhados é de um incêndio que ocorreu em um oleoduto no Egito em julho deste ano, conforme checado pelo site português Observador. A gravação, de origem incerta nas redes sociais, foi utilizada por diversos veículos de imprensa para retratar o episódio.

Além do Observador, parte deste conteúdo também foi checado por Boatos.org.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.