Postagens sobre brasileira que ganhou prêmio internacional são piadas com fotos de atriz pornô

Na última semana, postagens no Facebook que exaltam os prêmios conquistados por uma estudante brasileira atingiram quase 500 mil visualizações no Facebook. Mas é tudo piada: as fotos, na verdade, são da youtuber e atriz pornô amadora Ester Caroline Pessatto, conhecida como “Tigresa Vip”. Essas publicações, feitas para brincar com quem compartilha, são recorrentes nas redes sociais e já utilizaram imagens de outros atores de filmes pornográficos para gerar compartilhamento com conteúdo enganoso.

As postagens contam variações da mesma história de superação, de uma jovem que teria sido premiada internacionalmente e não teria recebido o devido reconhecimento. “Marcela Rodriguez acabou de ganhar o segundo lugar no concurso de física nuclear na Rússia”, “Ester Silva ganha prêmio Nobel” e “Bióloga ambiental brasileira ganha prêmio inédito na Europa” são as versões publicadas no Facebook desde o último dia 10. Nos três casos, as histórias são inventadas.

A piada começou a circular em páginas de humor desde ao menos março deste ano, mas atingiu grande visibilidade com perfis pessoais na última semana. A própria Ester, no último dia 11, fez uma publicação em seu canal do YouTube comentando o alto compartilhamento das publicações falsas.

O Estadão Verifica verificou este ano uma publicação similar, que usava a foto do ator pornô espanhol Jordi El Niño Polla. A atriz pornográfica libanesa Mia Khalifa também foi alvo recorrente da caçoada ao longo de 2018. Os sites Boatos.Org e Agência Lupa já checaram publicações do parecidas com Khalifa cinco vezes.