Postagens inventam frase de Dilma sobre segunda dose de vacina contra covid

É falso que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tenha dito que a segunda dose da vacina deveria ser aplicada antes da primeira, já que é ela que garante a imunização. Circulam nas redes sociais publicações com uma declaração falsamente atribuída à petista sobre a vacinação contra a covid-19 em duas doses. Apesar de muitas pessoas terem compartilhado a frase em tom de sátira, outras ficaram em dúvida sobre a veracidade da citação.

Uma imagem de Dilma circula nas redes sociais ao lado da seguinte citação: “se a segunda dose da vacina é a que garante a imunização, então deveriam dar a segunda dose primeiro”. Não há registros da frase nas redes sociais da ex-presidente ou em veículos de imprensa. A assessoria da petista confirmou que ela não fez a declaração, nem nenhuma parecida.

Com exceção da Janssen, que é aplicada em dose única, as demais vacinas contra a covid-19 disponíveis no Brasil devem ser tomadas em duas doses. A imunização completa ocorre cerca de duas semanas após a aplicação da segunda dose.

Não é a primeira vez que inventam frases falsas e atribuem a Dilma. No ano passado, o Projeto Comprova, do qual o Estadão Verifica faz parte, desmentiu uma postagem que atribuía a frase “Se o vírus veio da China e funciona, por que a vacina não funcionaria?” à ex-presidente.

