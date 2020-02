Postagens falseiam patrimônio de Marisa Letícia

O patrimônio da ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está aumentado em publicações falsas que circulam nas redes sociais. Versões de um mesmo texto indicam que o total de seu “testamento” seria de mais de R$ 60 milhões, e sugerem inação da Justiça para investigar o caso.

As postagens confundem testamento com inventário, que é o documento que dispõe a relação de bens de uma pessoa. O valor total que consta no registro é de R$ 12,3 milhões, e pode ser verificado no site do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo.

Quando outro boato a respeito do patrimônio de Marisa circulou, o Projeto Comprova verificou que a soma de patrimônio do inventário é do casal. Portanto, a parte que cabe a Marisa é de cerca de R$ 6 milhões, o que foi compartilhado entre seus quatro filhos.

Em algumas versões do texto, o argumento é que um item do documento – “Fundo Imobiliário FII BB PRGII” – traz 500 mil cotas, o que totalizaria, em valores atuais, cerca de R$ 60 milhões apenas com este investimento. O caso, no entanto, tem origem num erro de digitação de uma versão elaborada pelos advogados de Lula. O valor correto é de 500 cotas. O erro foi noticiado pelo Estado em junho de 2018.

