Postagens compartilham foto de 2019 como se fosse de assalto a banco em Criciúma

É antiga a foto de um homem mascarado que viralizou nas redes sociais como se fosse do assalto a um banco de Criciúma, em Santa Catarina, que ocorreu na madrugada desta terça-feira, 1º. Esta imagem fora de contexto já foi compartilhada ao menos 34,1 mil vezes no Facebook.

A foto viral na verdade foi registrada em Botucatu, no interior de São Paulo, em 11 de dezembro de 2019. Ela foi compartilhada pelo G1 na matéria “Criminosos levaram joias estimadas em R$ 1 milhão durante assalto a banco no interior de SP, diz polícia”. A imagem é de uma câmera de segurança que flagrou a ação criminosa, e contém dados do horário e data em que tudo ocorreu.

Na ocasião, homens armados realizaram um grande assalto a uma agência da Caixa que contou com explosão de um cofre, tiroteio com a polícia e moradores feitos reféns.

Assalto em Criciúma

Um grupo armado com fuzis assaltou uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, no sudeste de Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira, 1º. Os criminosos efetuaram disparos em direção ao 9º Batalhão de Polícia Militar e no centro da cidade, onde atingiram prédios e casas.

Funcionários da prefeitura que pintavam uma faixa de pedestre foram feitos reféns e obrigados a sentar no meio da rua. A quadrilha ainda queimou um veículo no túnel que liga Criciúma a Tubarão para bloquear a via terrestre com a capital Florianópolis e dificultar a chegada de reforço policial.

Quatro pessoas foram presas por furtar cédulas deixadas nas ruas após pelos criminosos.

