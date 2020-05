Postagem usa informações falsas para exaltar governo austríaco como exemplo para a direita

Não é verdade que a Áustria tenha um governo “100% de direita” e que tenha proibido o comunismo e instituído prisão perpétua para traficantes. Uma publicação com o boato, que circula desde 2017, voltou a ser publicada nesta semana com mais de mil compartilhamentos.

A postagem é repleta de erros e falsidades. Ao contrário da postagem, Sebastian Kurz não é primeiro-ministro, mas chanceler da Áustria. O Partido Comunista Austríaco segue existindo legalmente e disputou as últimas eleições. A população mais atingida com políticas discriminatórias de Kurz foi a comunidade islâmica.

A prisão perpétua para tráfico de drogas existe no Código Penal do país desde 1998, portanto seu estabelecimento não é de responsabilidade de Kurz, mas de Viktor Klima, que ocupava o cargo cinco mandatos antes.

Kurz não foi a nenhum presídio após suas duas eleições prometer trabalho no serviço público para encarcerados, outra falsidade presente no texto. A parte que o texto do boato menciona que o governo austríaco cortou ajuda de custos a estrangeiros é verdadeira.

No primeiro governo de Kurz, entre o final de 2017 e o começo de 2019, seria adequado chamar o governo de direita ou extrema-direita, mas no segundo mandato, desde o final de 2019, há uma coligação com um partido de centro-esquerda no poder Executivo. Portanto, ao compartilhar o texto agora, essa informação também se torna errada.

O Boatos.org e o site português Observador também desmentiram este boato.

