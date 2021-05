Postagem usa fotos fora de contexto para distorcer tamanho de manifestações contra Bolsonaro

Para distorcer e minimizar o tamanho das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no sábado, 29, perfis de pessoas favoráveis ao governo compartilharam fotos fora de contexto em redes sociais. No Facebook, por exemplo, a imagem do protesto em Campinas foi compartilhada como se mostrasse o ato no Rio de Janeiro.

No Rio, a manifestação foi muito maior que em Campinas. Quem trocou a legenda da imagem procurou mostrar um suposto fracasso do protesto na capital fluminense. Originalmente, o registro da manifestação em Campinas, identificado de forma correta, foi compartilhado no Twitter pela Mídia Ninja, rede de ativistas que costuma fazer coberturas ao vivo de atos públicos. O autor das fotos é Rafael Smaira. Os manifestantes se reuniram no Largo do Rosário, no centro da cidade. A Guarda Civil Municipal estimou o público em 1,5 mil participantes; os organizadores falaram em 3 mil.

No Rio, o ato contra Bolsonaro reuniu milhares de pessoas; a Polícia Militar, no entanto, não divulgou estimativa sobre o comparecimento. Fotos mostram uma concentração de pessoas bem maior do que a em Campinas. Os participantes interditaram a Avenida Presidente Vargas, no Centro.

A mesma postagem no Facebook também traz uma foto de algumas dezenas de manifestantes com cartazes contra Bolsonaro em Brasília. De fato, o registro é do protesto do dia 29 na capital federal, e foi publicado pelo portal de notícias G1. A mesma reportagem, no entanto, inclui outras imagens que dimensionam melhor o público que compareceu ao ato.

Veja abaixo fotos tiradas no sábado em Brasília pela fotógrafa do Estadão Gabriela Biló.

O post no Facebook reproduz ainda uma foto de manifestantes contra Bolsonaro supostamente na ponte Duarte Coelho, em Recife. O Estadão Verifica não conseguiu confirmar a origem da imagem. O local foi cenário de repressão da Polícia Militar de Pernambuco contra o protesto de sábado. Segundo relatos dos participantes, a ação da PM ocorreu já no fim do ato.

Imagens do Globocop publicadas pelo portal G1 mostram que, no início da manifestação, a ponte estava mais cheia do que a foto compartilhada no Facebook faz parecer.