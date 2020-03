Postagem usa foto de casal para resgatar boato de que crianças são sequestradas para tráfico de órgãos

Uma postagem usa a foto de um casal para espalhar boato falso de que crianças estariam sendo sequestradas para tráfico de órgãos por dois paraguaios. A publicação distorce um caso antigo, que ocorreu em 2015.

O homem na foto é José Graziano Portes Galvani. Ele era procurado pela polícia por ter abusado sexualmente da filha e foi preso preventivamente em 9 de abril de 2015. Em seu processo não houve informações sobre tráfico de órgãos de crianças.

José foi condenado a 27 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável e por gravar vídeos sexuais de crianças. Ele cumpre pena em regime fechado no Centro de Ressocialização de Cuiabá, e sua pena deverá acabar em 26 de abril de 2042.

A mulher que também aparece na imagem é Francineide, ex-mulher de José e mãe de uma das meninas abusadas. Ela se separou dele assim que sua filha revelou a violência que sofreu, e não tem qualquer envolvimento com o crime. Em entrevista ao G1 em 2015, Francineide afirmou que chegou a receber ameaças nas redes sociais por conta dos boatos.

