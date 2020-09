Postagem tira de contexto vídeo de ato em que bonecos de ministros do STF são jogados na lixeira

Circula no Facebook um vídeo em que manifestantes jogam no lixo bonecos que representam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma publicação com mais de 16 mil compartilhamentos engana ao tratar o ocorrido como se fosse recente. A gravação, na verdade, é de um protesto do dia 25 de agosto de 2019, em Porto Alegre. Na ocasião, os participantes do ato pediram que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetasse totalmente a Lei de Abuso de Autoridade.

Na semana anterior à manifestação, o projeto foi aprovado no Congresso. Com isso, movimentos como Nas Ruas e Vem Pra Rua convocaram atos em dezenas de cidades brasileiras. O objeto era não só pressionar o presidente, mas também pedir o impeachment do presidente do STF, Dias Toffoli, e do ministro Gilmar Mendes. A manifestação também foi marcada pelo apoio ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e à Lava Jato.

Os participantes do ato jogaram água e sabão nos bonecos vestidos de ministros e os arremessaram em uma lixeira, com o hino nacional tocando ao fundo. Enquanto isso, algumas pessoas usavam vassouras para simular uma agressão aos integrantes do STF.

Não é a primeira vez em que ataques como esse ocorrem em manifestações. Em 2018, também em Porto Alegre, o movimento Vem Pra Rua realizou um ato em que bonecos de ministros do STF foram queimados. O protesto era a favor da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lei de Abuso de Autoridade

Mesmo com a pressão da base eleitoral de Bolsonaro, o Congresso aprovou a legislação em agosto e derrubou no dia 24 de setembro de 2019 cerca de 18 vetos feitos pelo presidente. A lei de Abuso de Autoridade entrou em vigor em janeiro deste ano, fazendo com que agentes públicos possam ser punidos criminalmente por diversas condutas.

