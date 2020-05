Postagem no Facebook exagera rejeição a João Doria

Uma imagem que circula no Facebook alega, sem evidências, que o governador de São Paulo João Doria possui “98% de rejeição” da população. Há publicações similares no Twitter desde pelo menos 17 de abril. Em nenhuma das pesquisas dos principais institutos de mensuração da opinião pública há registro de número próximo de 98%, seja em âmbito nacional, estadual ou municipal.

Segundo a última sondagem do Ibope, feita em parceria com o Estado, divulgada em 23 de março deste ano, a avaliação negativa de Doria na cidade de São Paulo é de 44%. O Instituto Datafolha divulgou no último dia 8 uma pesquisa que mediu o desempenho do governador na resposta à crise do coronavírus. O desempenho de Doria foi avaliado como ruim ou péssimo por 19% dos entrevistados de todo o Estado.

Datafolha

Uma pesquisa nacional do XP/Ipespe, divulgada nesta segunda-feira, 3, em que uma nota de 0 a 10 foi atribuída pelos entrevistados a diversas figuras políticas, Doria aparece com 4,7 — a mesma média que o presidente Jair Bolsonaro. Entre pesquisas não públicas e trackings — sondagens com menor rigor, normalmente feitas por partidos — neste ano não há nenhum registro de pesquisa sobre rejeição do governador paulista.

Há quatro semanas, desde o último dia 11, carreatas e passeatas contra Doria — e em apoio a Bolsonaro — ocorrem em São Paulo e em cidades do interior paulista. As manifestações são simultâneas à troca de críticas entre o governador e o presidente que aumentou após a crise do novo coronavírus.

