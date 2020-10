Postagem mistura informações de traficantes do PCC para atacar ministro do STF

Uma postagem que viralizou no Facebook mistura informações sobre diferentes traficantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A publicação dá a entender que André Oliveira Macedo, o André do Rap, atribuiu seu habeas corpus (HC) a um pagamento de R$ 3 milhões, segundo descobertas do serviço de inteligência do governo do Estado de São Paulo. Mas quem falou sobre um pagamento de R$ 3 milhões, na verdade, foi outro criminoso da facção: Valter Lima Nascimento, o Guinho. Nas conversas interceptadas pela investigação, o traficante não deixa claro quem receberia o valor ou se o dinheiro serviria para pagar honorários de advogados.

O texto da imagem questiona: “Quem recebeu esse dinheiro?”, com uma foto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello ao fundo, responsável por determinar a soltura de André do Rap e de Guinho. Não existe, porém, qualquer indício de ligação do magistrado com o dinheiro citado por Guinho.

As informações do monitoramento do sistema de inteligência de São Paulo, misturadas no boato checado, foram divulgadas em uma reportagem da Folha de S.Paulo. “Não passo o Natal aqui dentro”, teria dito André do Rap a colegas do presídio. O traficante deixou o presídio de Presidente Venceslau, em São Paulo, em 10 de outubro, e está foragido após o STF decidir, por nove votos a um, que ele deve voltar à prisão.

A mesma matéria da Folha cita uma conversa de Guinho, preso em setembro de 2019 e solto em 14 de abril de 2020. Nesse diálogo, ele comentou sobre a necessidade de pagar R$ 3 milhões para impetrar um habeas corpus no STF. As escutas de Guinho, portanto, nada têm a ver com as de André do Rap.

