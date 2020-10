Postagem inventa diálogo entre Papa Francisco e Bolsonaro sobre a Amazônia

Circula no Facebook um falso diálogo entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o Papa Francisco, em que o pontífice afirma que o problema da Amazônia é do Vaticano. Em resposta, Bolsonaro teria dito que, caso metade dos bens guardados nas galerias da Igreja fossem doados, os problemas da floresta e da miséria no mundo seriam resolvidos. Não há nenhum registro, na imprensa ou nas redes sociais, de que essa conversa tenha acontecido. Em nota, a assessoria do governo federal confirmou que o post analisado é falso.

Um comentário similar ao mostrado no post foi compartilhado em fevereiro deste ano no perfil oficial do Papa Francisco no Twitter. Na ocasião, o pontífice divulgou um documento em que convida as pessoas a cuidarem da Amazônia, com as seguintes palavras: “Dirijo esta Exortação ao mundo inteiro, para ajudar a despertar a estima e solicitude pela Amazônia, que também é ‘nossa’”. A postagem de Francisco também usou a hashtag #QueridaAmazonia.

Em resposta ao comentário do Papa, Bolsonaro afirmou em uma de suas lives que “a Amazônia é nossa, não é como o papa tuitou ontem não! A Amazônia é nossa e nós temos que preservá-la e fazer com que possamos então ser beneficiados com recursos de forma sustentável”. O presidente reforçou que a floresta pertence ao território brasileiro.

O governo federal negou que Bolsonaro tenha respondido que o Papa deveria “doar metade dos bens guardados nas galerias do Vaticano resolveria o problema da Amazônia”. Procurado, o Vaticano não se pronunciou sobre o boato.

O desmatamento na Amazônia e a reação virtual

A proteção da Amazônia tem sido uma dos principais pontos de cobrança sobre o governo Bolsonaro. Também em fevereiro, a conta oficial do Papa Francisco no Twitter defendeu os direitos dos mais pobres e dos nativos da região Amazônica.

Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. #QueridaAmazonia — Papa Francisco (@Pontifex_pt) February 12, 2020

O ator americano Leonardo DiCaprio também compartilhou em suas redes críticas ao posicionamento do governo brasileiro sobre a preservação da floresta, questionando qual lado os seguidores escolheriam, “Bolsonaro ou Amazônia”.

Em resposta, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tuitou que DiCaprio poderia ajudar a financiar o projeto “Adote um Parque”, em que empresas estrangeiras podem auxiliar na preservação de reservas federais na região.

Bolsonaro aborda desmatamento na Amazônia na ONU

No discurso da Assembleia-Geral da ONU, Bolsonaro culpou indígenas e caboclos por queimadas na Amazônia. O presidente afirmou ser alvo de uma campanha de desinformação sobre a floresta. De acordo com ele, isso vem ocorrendo para que possam distorcer a imagem do governo atual.

O Estadão Verifica checou a fala de Bolsonaro e mostrou que as queimadas na Amazônia ocorreram principalmente em terras rurais. Focos de calor em terras indígenas corresponderam a 11% do total.

