Postagem inventa cargo público para Renan Bolsonaro com salário de R$ 37 mil

É falso que Jair Renan Bolsonaro, o quarto filho do presidente Jair Bolsonaro, tenha sido nomeado para o cargo de consultor da Secretaria Especial de Cultura do governo federal, com salário de R$ 37 mil mensais. Consultas no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência mostram que não há registro de que Renan Bolsonaro tenha sido nomeado para um cargo no governo federal. Essa alegação falsa foi compartilhada em postagens no Facebook que somavam 2,3 mil compartilhamentos desde o dia 15 de setembro.

Em nota ao Estadão Verifica, a Secretaria Especial de Cultura reforçou que não existe qualquer vínculo entre a pasta e Renan: “Infelizmente, estamos diante de mais um boato sem o menor fundamento, com foco exclusivamente em tentar tumultuar o ambiente e desestabilizar o Governo”.

No último dia 31, o chefe da Secretaria, Mario Frias, recebeu uma visita de Renan para uma reunião sobre esportes eletrônicos, os eSports — aqueles jogados por computador ou videogame. Após o encontro, ambos postaram nas suas redes sociais uma foto juntos.

O Aos Fatos também checou este conteúdo.

