Postagem inventa ameaça de Rodrigo Maia a manifestações pró-Bolsonaro

É falso que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tenha dado uma declaração em tom de ameaça contra as manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, marcadas para o próximo dia 15. Uma imagem falsa, que atribui a publicação da declaração à revista Veja, usa uma foto de Maia com a frase “eu tenho o poder de acabar com qualquer manifestação que atinja o Congresso Nacional, não teste minha paciência”.

A frase não foi dita publicamente por Maia. Não há menção à declaração em publicações da revista ou qualquer outro veículo, nas redes sociais do deputado federal ou nos registros da Câmara dos Deputados.

Este boato, também verificado pela Agência Lupa, foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.