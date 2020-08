Postagem falsa liga jogador Eto’o a pagamento de fiança de Ronaldinho Gaúcho

É falso que o jogador de futebol camaronês Samuel Eto’o tenha pagado parte da fiança de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Roberto de Assis, que estavam presos em Assunção, no Paraguai. Na realidade, a própria defesa do ex-atleta apresentou o pagamento de fiança, de US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 8,3 milhões), em abril. Os advogados do ex-jogador brasileiro usaram dinheiro de uma conta de Ronaldinho na Europa, de acordo com a Agência EFE.

Após o depósito, os irmãos passaram a cumprir regime de prisão domiciliar em um hotel paraguaio. Ronaldinho e Assis foram detidos em 6 de março deste ano, por usarem passaportes falsos e documentos de identidade para entrar no país dois dias antes. Eles ficaram por um mês em prisão preventiva no Agrupamento Especializado, um quartel da Polícia Nacional adaptado como presídio em Assunção. Após decisão judicial favorável e o pagamento da fiança, ambos se deslocaram para o Hotel Palmaroga, no centro da capital paraguaia.

O texto com o boato sobre Eto’o possui ainda outra informação errada. O valor da fiança paga foi de 1,6 milhão de dólares, não 1,6 milhão de euros. A postagem ainda usa uma imagem fora de contexto de Eto’o e Ronaldinho se abraçando: a foto foi feita no final do ano passado na Arábia Saudita.

Entre 2004 e 2008, os jogadores formaram uma dupla de ataque no Barcelona de sucesso: ganharam uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis e duas Supercopas da Espanha. No dia 21 de março deste ano, aniversário de Ronaldinho, Eto’o publicou no seu Instagram uma mensagem de apoio ao amigo, sem mencionar nenhum pagamento de fiança.

O craque argentino Lionel Messi, que jogou no Barcelona na mesma época que a dupla, foi personagem de um boato semelhante. Em abril, ele desmentiu que tenha pagado a fiança de Ronaldinho.