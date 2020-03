Postagem falsa inventa que Constituição permite decreto de AI-5

Postagens no Facebook têm espalhado a informação falsa de que a Constituição do Brasil permite a decretação de um novo Ato Institucional nº 5 pelo presidente da República em caso de “motim parlamentar”. Os posts na rede social alegam que o AI-5 poderia levar o presidente a fechar o Congresso Nacional. No entanto, esta hipótese não encontra respaldo no sistema democrático.

“O AI-5 afronta diretamente a Constituição Brasileira”, explica Vera Chemim, constitucionalista e mestre em direito administrativo público pela Fundação Getúlio Vargas. Isso porque a Carta Magna diz que o Brasil se constitui como Estado Democrático de Direito. “A Constituição foi editada e promulgada com base no regime democrático. Então, não há sequer possibilidade de que um AI-5 possa vingar.”

O Ato Institucional nº 5 foi um baixado pelo general Costa e Silva, segundo presidente da ditadura militar brasileira, em 13 de dezembro de 1968. Ele dava poderes de exceção ao Executivo. Permitia, entre outras coisas, a cassação de mandatos políticos e a suspensão de garantias fundamentais, como o habeas corpus para crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Econômica e Social.

Três Poderes

O Brasil é formado pelo sistema dos Três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses Poderes funcionam no sistema de pesos e contrapesos, explica Chemim. “Há um controle entre os poderes que chamamos de controle externo. Quando um poder se exacerba da sua função, o outro reage de modo a equilibrar”, diz a constitucionalista.

