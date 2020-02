Postagem distorce dados sobre despesas de cartão corporativo de presidentes

Texto compartilhado em diversos posts no Facebook distorce dados públicos sobre as despesas de cartão corporativo de Jair Bolsonaro. O boato sugere que o presidente economizou dezenas de milhões de reais em comparação com seus antecessores a partir da informação falsa que Bolsonaro não teria gastado nada com esse item.

Segundo o Portal da Transparência, no primeiro ano de governo de Bolsonaro, a rubrica da Presidência da República gastou R$ 15,8 milhões com o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF). Os gastos atribuídos aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tampouco são compatíveis com os registros oficiais.

