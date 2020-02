Postagem cita declaração falsa de Merkel ao exaltar política salarial para professores na Alemanha

Um texto que atribui à chanceler alemã Angela Merkel a declaração de que professores do país não seriam “pessoas comuns”, e que por isso mereceriam salários acima de todas as outras categorias, foi compartilhado mais de 115 mil vezes no Facebook. Mas não há registros de que Merkel tenha feito a declaração. Esse boato circula pelo menos desde 2017, em diversas línguas.

A informação de que os professores recebem os maiores salários do país também é falsa. Segundo o Atlas Salarial, da Agência Federal para o Emprego da Alemanha, nenhuma categoria de professores, do ensino infantil ao superior, tem média salarial entre as mais altas em qualquer região do país.

Apesar de o conteúdo do boato ser falso, a Alemanha, segundo Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é um dos países que melhor remunera os professores no mundo.

