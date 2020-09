Post viral divulga índice de rejeição a Doria mais de duas vezes maior que o real

Uma postagem com mais de 29 mil compartilhamentos no Facebook afirma que 98% da população rejeita o governador de São Paulo, João Doria — mas não há pesquisa de opinião pública que confirme esse número. O levantamento Datafolha mais recente, divulgado na última sexta-feira, 25, indicou que 39% dos paulistanos consideram a gestão estadual ruim ou péssima. Na pesquisa feita pelo Ibope em 17 de setembro, esse índice também foi de 39%.

Na pesquisa Datafolha, o governo Doria é avaliado como ótimo ou bom por 21% da população da capital; 39% disseram que a atuação do governador é regular e 1% não respondeu. A rejeição mais alta foi entre moradores do Centro: 43%. Foram realizadas 1.092 entrevistas presenciais nos dias 21 e 22 de setembro; a margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Em uma pesquisa feita em abril pelo Datafolha com brasileiros que possuem telefone celular, 51% dos entrevistados do Estado de São Paulo responderam que o governo Doria era bom ou ótimo; 19% disseram que era ruim ou péssimo.

No levantamento do Ibope, Doria aparece com 23% de avaliação ótima ou boa, 37% regular e 39% ruim ou péssima. Outros 2% dos entrevistados preferiram não responder. Nessa pesquisa, foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade de São Paulo entre 15 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais

Em pesquisa de março do Ibope na capital, o governador tinha a atuação considerada ótima ou boa por 17% dos entrevistados; regular por 37%; e ruim ou péssima por 44%. O porcentual de pessoas que não souberam avaliar também era de 2%.

A Agência Lupa também checou esse boato.

