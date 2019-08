Post usa fotos de fazendas brasileiras e informações falsas para distorcer operação no Paraguai e atacar o MST

LEIA TAMBÉM > Boato falso diz que líderes do MSTS acusados de ligação com o PCC apoiavam o PT

Post no Facebook utiliza fotos de duas fazendas brasileiras para ilustrar uma informação distorcida sobre operação contra o tráfico de drogas no Paraguai. A publicação também identifica falsamente o alvo dos policiais do país vizinho como um líder do Movimento Sem Teto (MST) com objetivo de atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica realizou busca reversa de imagem e identificou que a primeira foto (acima) é da Fazenda Irmãos Garcia, localizada em Campo Novo do Parecis (MT). A reportagem entrou em contato com Carlos Diogo Garcia, proprietário do imóvel, que confirmou por telefone se tratar de sua fazenda. Em 2018, a Irmãos Garcia foi o primeiro lugar no ranking do Programa 3S, produzindo, entre outros insumos, soja, cana-de-açúcar, algodão, milho, girassol e milho pipoca.

A segunda imagem utilizada pelo boato se refere, na verdade, a uma fazenda da massa falida da Reunidas Boi Gordo, localizada em Comodoro (MT). O imóvel foi leiloado por determinação judicial em 2017 pela Lut Leilões. Aberta em 1988, a Reunidas Boi Gordo faliu em 2004 após investigação do Ministério Público sobre esquema de “pirâmide financeira”.

A terceira e última imagem é verdadeira e mostra uma das fazendas apreendidas no Paraguai. A operação mencionada no boato foi realizada pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad, na sigla em espanhol) em parceria com o Ministério Público paraguaio e a Polícia Federal brasileira. A ação levou à apreensão das fazendas “Edwiges”, “Suiza” e “Lucipar”, localizadas nos Departamentos de Concepción e San Pedro.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, comentou a apreensão dos 11 mil hectares de terras avaliadas em U$ 68,2 milhões. Em vídeo publicado em sua conta no Twitter, é possível ver a mesma fazenda da foto utilizada pelo post.

El Estado paraguayo toma posesión de 11.800 hectáreas de propiedades pertenecientes al narcotráfico, valuadas en 68,2 millones de Dólares.



Acción de la SENAD, la SENABICO y el Ministerio Público que busca desarticular definitivamente las estructuras del crimen organizado. pic.twitter.com/a2MDlxCx46 — Marito Abdo (@MaritoAbdo) April 9, 2019

MST. Além das duas imagens de fazendas brasileiras, o post também identificou falsamente o alvo da operação paraguaia. Segundo o Senad, os agentes miraram o narcotraficante Luis Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”, e não o economista João Pedro Stédile, do MST. Também é falsa a informação que o preso seja “braço direito” do ex-presidente Lula.

“Cabeça Branca” foi alvo da Polícia Federal em 2017 no âmbito da Operação Spectrum. Ele é acusado de comandar um esquema transnacional especializado no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro e atualmente se encontra preso no Brasil.

Este boato foi selecionado para checagem por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. O AosFatos e a Agência Lupa também desmentiram este conteúdo. Para sugerir verificações, encaminhe o boato para o WhatsApp (11) 99263-7900.