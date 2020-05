Post no Facebook promove desinformação sobre Lei de Emergência Cultural

Um post no Facebook promove desinformação a respeito da Lei Aldir Blanc ou Lei de Emergência Cultural, texto aprovado nesta terça-feira, 26, pela Câmara dos Deputados para garantir auxílio emergencial a trabalhadores da área da cultura. Uma imagem publicada pela página “Ranking dos Políticos” dá a entender que artistas como a atriz Fernanda Montenegro terão acesso ao pagamento, de R$ 600 mensais. Na realidade, o benefício é restrito a quem teve rendimentos tributáveis de até R$ 28.559,70 em 2018 — média de R$ 2.379,97 por mês.

Para receber a renda também é preciso atender a outros requisitos: não ter emprego formal ativo; não ter ganhado o auxílio do governo a trabalhadores informais; não receber valores de benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou programas de transferência de renda federais (exceto Bolsa Família). O texto ainda precisa passar por aprovação no Senado Federal e sanção do presidente da República.

O post enganoso usa como ilustração uma publicação do Instagram (abaixo) da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Na postagem, Fernanda Montenegro pede que os deputados aprovem a lei em prol de trabalhadores da cultura que estão sem sustento durante a pandemia do novo coronavírus. A segunda foto do post da página “Ranking dos Políticos” mostra Ricardo Ramassoti, que foi personagem da reportagem “Cadeirante dribla preconceito e sustenta a família como pedreiro no interior de SP“, publicada pelo portal G1 em 2018.

O projeto de lei aprovado na Câmara prevê a destinação de R$ 3 bilhões ao setor cultural, retirados do superávit do Fundo Nacional de Cultura. O dinheiro deve ser repassado a Estados, municípios e ao Distrito Federal. Além de trabalhadores informais, o texto garante auxílio de R$ 3 mil a R$ 10 mil para espaços artísticos, como teatros independentes, escolas de músicas e espaços de comunidades indígenas. Esses estabelecimentos não podem estar ligados à administração pública ou ao Sistema S. Como contrapartida, os espaços culturais devem promover uma atividade gratuita para alunos de escolas públicas ou em espaços públicos.

