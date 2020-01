Post no Facebook divulga número errado de atendimento da Unicamp sobre picadas de cobra

Um post difundido no Facebook divulga um número errado para atendimento no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox), da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O telefone correto é (19) 3521-7555. Este número serve para auxiliar no diagnóstico de intoxicações e de acidentes com animais peçonhentos.

LEIA TAMBÉM > Foto de médico é usada para associar Adélio a Lula em boato falso

A publicação no Facebook afirmava ainda que a Unicamp distribui soro contra veneno de cobras e escorpiões por meio do contato telefônico. Isso não é verdade. O número serve para ajudar o público a identificar a picada ou intoxicação e encaminhar o tratamento.

De acordo com a assessoria de imprensa da Faculdade de Ciências Médicas, o telefone errado foi divulgado em uma entrevista e viralizou fora de contexto nas redes sociais. Em novembro de 2018, a instituição divulgou uma nota em que informava que o número incorreto seria cancelado.

O site Boatos.Org checou esse boato em 2018. Esta checagem foi feita por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.