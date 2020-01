Post no Facebook distorce proposta de mudança em escolha de ministros do STF

Uma publicação no Facebook traz informações distorcidas sobre uma proposta de mudança na forma com que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O post afirma que o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) “está mudando a Constituição” para fazer com que a escolha dos magistrados seja feita por meio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na verdade, a proposta é que seja elaborada uma lista tríplice pelo próprio STF, pela OAB e pela Procuradoria-Geral da República. Cada instituição indicaria uma pessoa e o presidente da República escolheria entre os três nomeados. Assim como já ocorre hoje, na proposição o Senado Federal teria que ratificar a opção do presidente.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) também sugere estabelecer um mandato de dez anos para cada ministro, sem reeleição. O texto veda ainda que ex-ministros se candidatem a cargos eletivos até cinco anos após o término do mandato.

Atualmente, a escolha de ministros do STF é feita pelo presidente, que deve apontar uma pessoa com mais de 35 e menos de 65 anos de idade com “notável saber jurídico e reputação ilibada”. A indicação deve ser aprovada com maioria absoluta no Senado.

As mudanças estão propostas na PEC 36, de 2015, apresentada pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS). Anastasia é relator do texto e elaborou as alterações em um substitutivo de outubro do ano passado que reuniu ideias de outras propostas.

Além disso, não é verdade que o senador “está mudando” a Constituição. As mudanças ainda serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Para ser aprovada, uma PEC precisa ser votada em dois turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e obter três quintos dos votos dos deputados (308) e dos senadores (49).

