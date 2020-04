Post no Facebook distorce fatos sobre combate a coronavírus em Curitiba

Uma postagem enganosa no Facebook dá a entender que a capital paranaense, Curitiba, não teve mortes pelo novo coronavírus porque o prefeito Rafael Greca (DEM) não fechou o comércio da cidade. De fato, não houve um decreto municipal ordenando o fechamento de estabelecimentos comerciais; porém, desde 20 de março o governo do Estado recomendou a suspensão do funcionamento de shopping centers, galerias, centros comerciais, academias, centros de ginásticas e esportes em geral.

Na data da postagem enganosa (3 de abril) realmente não havia registro de nenhuma morte pela covid-19 em Curitiba. Na segunda-feira, 6, no entanto, a capital paranaense registrou as três primeiras mortes por coronavírus. Na ocasião, o prefeito Rafael Greca falou da necessidade de “ampliar o isolamento social”. Ao todo, são 15 óbitos no Estado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde do Paraná.

A cidade de Curitiba está em situação de Emergência de Saúde Pública desde o dia 16 de março, segundo definição do decreto municipal 421/2020. Outro decreto, o 470/2020, delimitou as atividades essenciais que devem funcionar na capital, como serviços de saúde, de segurança e de alimentação.

A assessoria de imprensa da prefeitura explicou, por telefone, que embora não haja um decreto de proibição, a maior parte do comércio de Curitiba está fechado. Outras estratégias de contenção foram adotadas, como o fechamento de serviços municipais e a suspensão de atividades de comemoração do aniversário da capital.

Em nota, o governo da cidade adicionou que “embora o município tenha autonomia constitucional para decidir a respeito das medidas de enfrentamento ao covid-19, todas as decisões são motivadas e atendem em absoluto respeito às diretrizes técnicas da Saúde”.

Tanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto o Ministério da Saúde defendem o isolamento social como estratégia de combate ao coronavírus.

