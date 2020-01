Post inventa caso de funcionária fantasma no governo federal

Não é verdade que uma funcionária comissionada do governo federal ganhe, somando salário e benefícios, R$ 65 mil, e que, apesar da bolada, more na Irlanda. Uma publicação falsa com mais de 2 mil compartilhamentos no Facebook alega ainda que a servidora Anieyl Gusmão Paiva seria filha de um ex-assessor do governo Dilma Rousseff.

Na postagem, a foto usada é da atriz turca Tuvana Türkay. Uma consulta ao Portal da Transparência do governo federal revela que não há nenhuma funcionária com este nome, ou mesmo com apenas o sobrenome “Gusmão Paiva”. Também não há nenhum registro, em busca pelo Google, de que o nome exista.