Polo de confecções de Pernambuco produz máscaras com incentivo do governo estadual

É falso que o governo de Jair Bolsonaro tenha transformado o Polo de Confecções de Pernambuco “no maior produtor de máscaras e EPIs” durante a pandemia do novo coronavírus. A afirmação consta em postagem enganosa com mais de 2 mil compartilhamentos e 160 mil visualizações no Facebook.

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

O post também desinforma ao afirmar que a situação ocorreu após o governador do estado, Paulo Câmara, do PSB, não dar “a mínima importância” para a questão. A postagem afirma ainda que o acerto se deu diretamente entre o governo federal e a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, um dos municípios que integram o polo econômico — o que também não é verdade.

O Estadão Verifica entrou em contato com o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira (PSDB), e o questionou a respeito do suposto contato do governo federal. Vieira afirma que a prefeitura nunca foi procurada pela equipe de Bolsonaro e que o Polo de Confecções de Pernambuco está, na verdade, produzindo máscaras e aventais com apoio do governo do estado, a partir da abertura de linha de crédito de R$ 6 milhões pela Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) para aquisição de matéria-prima.

O governo também investiu na produção de manual técnico, capacitação e habilitação de empresas por meio do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), organização social contratada para executar políticas públicas no setor têxtil. O caderno técnico com protótipos de equipamentos de proteção pode ser baixado no site do NTCPE, que também lista 68 fornecedores homologados com selo de conformidade do projeto.

De acordo com o presidente da organização, Wamberto Barbosa, a capacidade atual de produção do polo de confecções é de 20 milhões de peças por mês. Ele esclarece que as máscaras são de tecido e, portanto, não são utilizadas por profissionais da área da saúde. As vendas são direcionadas para empresas, administrações públicas e população em geral.

A reportagem solicitou as medidas do governo federal em relação ao polo de confecções do agreste de Pernambuco à assessoria de comunicação do Planalto. Porém, não houve resposta até a publicação desta verificação.

O Estadão Verifica não encontrou referências que confirmassem apoio federal à produção pernambucana. No dia 7 de abril, o então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta disse que ia “colocar um valor” no polo têxtil de Pernambuco, mas não citou nenhuma ação concreta.

Jair Bolsonaro acumula desentendimentos com governadores do Nordeste durante sua gestão. No ano passado, durante visita à Bahia, o presidente afirmou ao Estado que as lideranças da região “querem a divisão do país”. Bolsonaro também chamou Paulo Câmara de “espertalhão” por fazer propaganda da versão estadual do 13º salário do Bolsa Família em outubro de 2019. O Estadão Verifica mostrou que é falsa a afirmação de que Câmara copiou a iniciativa federal.

