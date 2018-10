Policiais militares do Ceará não entoaram gritos a favor de Bolsonaro

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da UOL, O Povo e Bandnews FM. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falso o vídeo em que policiais militares entoam gritos a favor do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) em Iguatu (CE). A peça de desinformação usa um trecho do vídeo de um treinamento de policiais realizado na cidade cearense em 2017, mas altera totalmente o áudio. No vídeo original, os policiais percorrem Iguatu durante o treinamento e não entoam nenhum grito com menção ao candidato.

Para localizar o vídeo original, o projeto Comprova, ao analisar as imagens, fez uma busca no YouTube pelas palavras “BPRAIO” (Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas), que aparece em uma das viaturas, e “PM Ceará”. O resultado nos deu um vídeo de 2017, postado por San Drones, uma empresa da região que fez a filmagem, em parceira com a PM, e editou o vídeo.

O original, postado em agosto de 2017, tem 2:16 minutos. O falso, por sua vez, tem 1:19. Foi possível perceber pelo menos quatro edições feitas no vídeo falso. As imagens que mostram os policiais fazendo flexão de braço, por exemplo, não aparecem na gravação compartilhada com falso apoio a Bolsonaro. Outra informação importante é que o vídeo original começa com o símbolo da PM do Ceará.

“A Polícia Militar do Ceará esclarece que o vídeo que está circulando nas redes sociais de um grupamento do BPRAIO, manifestando-se politicamente é falso”, informou a Comunicação Social da PM do Ceará.

“O áudio que está no vídeo não condiz com o que os policiais militares entoavam durante o treinamento. Foi feita uma montagem grosseira das imagens dos policiais militares, enquanto estavam no treinamento, com um áudio de um outro vídeo, gravado em um outro Estado”, afirmou a PM cearense por meio de nota.

O áudio reproduzido na montagem é o mesmo de um vídeo que veio à tona nesta semana em que policiais militares de Luziânia (GO) entoam gritos a favor do candidato do PSL, o que é proibido por lei.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás determinou a abertura de uma investigação do caso de Luziânia. “Em relação aos episódios envolvendo policiais militares pedindo voto para um candidato à presidência da República, a Secretaria determinou abertura de procedimento investigativo para apurar os fatos e tomar as medidas legais cabíveis”, afirmou, em nota, a pasta.

A Polícia Militar de Goiás confirmou que um instrutor da corporação foi afastado em função do episódio e disse que não autoriza manifestações políticas e eleitorais.

“A Polícia Militar de Goiás, ao tomar conhecimento do vídeo, encaminhou ao Comando Regional responsável pela circunscrição a que pertence o efetivo policial que realizou a filmagem, para que sejam apuradas as causas e circunstâncias em que ocorreu tal fato”, informou em nota o Comando da PM goiana.

“O Comando da Corporação não autoriza qualquer manifestação política e eleitoral realizada por militares da instituição, quando em serviço, instrução, e principalmente com a utilização de fardamento, quer seja administrativo ou operacional”, acrescentou a corporação.

A montagem envolvendo a PM do Ceará chegou ao Comprova pelo WhatsApp (11-97795-0022). No Facebook, o vídeo falso foi visualizado 11 mil vezes em um post publicado nesta quinta-feira, 25 de outubro.