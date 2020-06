Polícia não apreendeu tacos de beisebol com arame farpado em manifestações

Circula nas redes sociais uma foto de tacos de beisebol com arame farpado, que teriam sido apreendidos em manifestações contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. “Você leva isso para a manifestação e a grande mídia ainda te chama de ‘a favor da democracia’”, diz uma publicação no Facebook. A mensagem, no entanto, é falsa. Usando o mecanismo de busca reversa do Google, o Estadão Verifica identificou que a imagem utilizada na postagem foi retirada de um anúncio no site Mercado Livre.

“Produto decorativo ou para fãs da série The Walking Dead”, informava a descrição do produto de um vendedor de Rio Claro, no interior de São Paulo. Os bastões eram feitos de madeira maciça de eucalipto e arame de aço zincado. Tinham 70 cm de comprimento e pesavam 1,3 kg. A descrição dizia ainda que se destinava a adultos. O produto foi retirado da plataforma.

A série de televisão The Walking Dead narra a história de pessoas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi. O personagem Negan tem um taco de beisebol com arame farpado que ele chama de Lucille. A imagem utilizada no boato permite ver que ele tem o nome Lucille gravado.

A pandemia de covid-19 impediu os produtores de gravar o último episódio da série. “O final planejado será um episódio especial (a ser exibido) mais adiante no ano“, informou a rede AMC no Twitter.

O Estadão Verifica já checou boatos sobre as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro ocorridas em 31 de maio e 7 de junho. A foto de um grupo queimando uma bandeira do Brasil é de 2016, não do protesto das torcidas organizadas. Outra imagem, tirada em 2017, mostrava um policial recolhendo a bandeira brasileira do chão e também foi tirada de contexto.

Este boato também foi checado pela Agência Lupa e Aos Fatos.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

