Poema sobre esperança no pós-pandemia foi escrito em 2020, não no século XIX

Um boato compartilhado em vários países afirma que um poema sobre a pandemia de covid-19 foi escrito há “dois séculos”. Na realidade, o texto Esperança foi publicado por um humorista cubano em março. O conteúdo checado pelo Estadão Verifica recebeu 13,3 mil compartilhamentos no Facebook desde o final de setembro.

Leia Também Recebeu algum boato? Envie para checagem do Estadão Verifica

O poema imagina um mundo pós-pandemia: “Quando a tempestade passar/E se amansem as estradas/E sejamos sobreviventes/de um naufrágio coletivo./Com o coração choroso/e o destino abençoado/Vamos nos sentir bem-aventurados/Tão só por estar vivo”. O autor segue dizendo que “lembraremos tudo aquilo que perdemos”, “seremos mais generosos” e “vamos suar empatia”. E termina: “Quando a tempestade passar/Eu te peço Deus, triste/Que nos tornes melhores/como você nos sonhou…”

Esperanza foi publicado inicialmente por Alexis Valdés em sua conta do Instagram, em 21 de março de 2020. Sete dias depois, foi republicado no site do jornal Periodico Cubano.

Valdés se apresenta como diretor, ator, escritor, cantor e humorista. Posteriormente, ele divulgou uma versão musicada do poema em sua página no YouTube. À agência de checagem AFP da Argentina, o cubano confirmou ser o autor do poema.

Quando publicou o texto em suas redes sociais, alguns usuários alegaram se tratar de obra do poeta uruguaio Mario Benedetti. A confusão foi tanta que a fundação responsável pelo legado do artista publicou uma negativa de que Benedetti fosse o autor.

Poema também foi creditado a escritora do século XIX

No Brasil, versões traduzidas do poema também foram compartilhadas com crédito a K. O’Meara, como se ela tivesse escrito a obra em 1800. Em abril, o Estadão Verifica já havia checado um outro poema falsamente atribuído a Kathlenn O’Meara, biógrafa e romancista franco-irlandesa nascida em 1839.

Na realidade, o poema em questão, chamado No Tempo da Pandemia, foi escrito em 2020 pela professora aposentada Catherine O’Meara. “Voltei a escrever no meu blog e publiquei o poema em prosa No Tempo da Pandemia. Eu tinha parado com o blog por motivos de saúde. Mas assim que começou este período de quarentena, fiquei preocupada com alguns amigos de instituições de longa permanência”, contou Catherine ao Estadão Verifica.

Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa.

