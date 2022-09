Postagem engana ao associar reportagem de 2018 sobre aumento da pobreza a governos do PT

Uma postagem que viralizou no Facebook engana ao associar uma reportagem de 2018 do Jornal Hoje sobre aumento da pobreza a governos do PT. O conteúdo do telejornal compartilhado fora de contexto foi exibido na edição do dia 5 de dezembro de 2018 e fala sobre o aumento da população na linha de pobreza entre 2016 e 2017. No dia 31 de agosto de 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada do cargo e seu vice, Michel Temer (MDB), assumiu o posto.

O levantamento citado pelo Jornal Hoje foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) em 2018. De acordo com os indicadores, o número de pessoas na linha de pobreza – na época, rendimento de até R$ 406 por mês – era de 52,8 milhões em 2016. Em 2017, o contingente era de 54,8 milhões, o que corresponde a um aumento de 26,5%.

Pobreza nos governos do PT

De acordo com o Banco Mundial, mais de 29 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 2003 e 2014 no Brasil. Segundo dados do levantamento feito pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV Social) a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios (PNAD) do IBGE, o índice de pobreza no Brasil em 2002 era de 26,69%. No estudo, a linha de pobreza corresponde a rendimento de R$ 233 por mês por pessoa.

No primeiro ano da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a proporção subiu para 28,16%. Em 2006, final do primeiro mandato do ex-presidente, esse número caiu para 19,09%. Já em relação ao término do segundo mandato de Lula, em 2010, a proporção de pessoas pobres no País era de 13,57%.

Ainda de acordo com a pesquisa, o primeiro ano de gestão de Dilma terminou com a porcentagem de pessoas vivendo sob a linha de pobreza em 10,57%, em 2011. Ao final de 2016, ano em que foi afastada da Presidência, esse número subiu para 10,83%. Em 2015, no entanto, houve um aumento de 19,3% de pessoas sob a linha da pobreza no Brasil — cerca de 3,6 milhões de pessoas entraram nessa condição. Em 2014, a proporção chegou a 8,38%.

Pobreza no governo Temer

Michel Temer assumiu a Presidência em agosto de 2016, quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi afastada. Em 2017, a proporção de pessoas pobres, ainda de acordo com estudo da FGV Social, aumentou para 11,18%.

A Síntese de Indicadores Sociais (SIS), utilizada na reportagem do vídeo, também apontou para o aumento da pobreza entre 2016 e 2017. O levantamento divulgado pelo IBGE, no entanto, segue a linha de pobreza proposta pelo Banco Mundial (US$ 5,5 por dia, ou R$ 406 por mês). Em 2016, a proporção de pessoas pobres no País era de 25,7% e subiu para 26,5%, em 2017. Em 2018, ainda de acordo com dados da SIS, o número caiu para 25,3%.

Pobreza no governo Bolsonaro

No primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2019, o número de pessoas pobres no País foi para 25,9% da população. Em 2020, esse número recuou para 24,1%. A SIS apontou que, sem os benefícios dos programas sociais, a taxa de pessoas na pobreza subiria para 32,1%.

Em 2021, o levantamento A Montanha-Russa da Pobreza, da FGV Social, indicou um aumento de 42,11% de pessoas vivendo na pobreza entre 2020 e 2021, o que corresponde a 3,6 milhões de pessoas entrando nessa condição em relação ao período da pré-pandemia. Mesmo com o Auxílio Emergencial, dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2021 mostram que dois anos de pandemia tiraram R$ 30,6 bilhões de rendimento da população.