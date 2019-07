PM do Rio é falsamente identificado em foto como sargento da Aeronáutica preso com cocaína em avião

Um agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro que aperece em um foto abraçado com o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) foi falsamente identificado, nas redes sociais, como o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, preso com 39 quilos de cocaína no avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Usando a ferramenta de busca reversa de imagem do Google é possível encontrar a fotografia original, publicada no dia 30 de abril pelo sargento Eduardo da Silva Júnior em sua página no Facebook. Ele está lotado no 39º Batalhão de Polícia Militar em Belford Roxo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Por mensagem, o PM confirmou que tirou uma foto com Bolsonaro e disse que já foi avisado diversas vezes sobre o boato com sua imagem. O sargento afirmou ainda que vai prestar queixa do caso à polícia.

O militar da Aeronáutica Manoel da Silva Rodrigues foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Ele fazia parte da comitiva de 21 integrantes das Forças Armadas que acompanha a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, sede da cúpula do G20.

