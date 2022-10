Postagem cita dados errados sobre PIB e desmatamento para comparar Lula e Bolsonaro

Uma imagem que circula nas redes sociais compara os governos do ex-presidente Lula (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) em quesitos como desemprego, desmatamento, contas públicas e pobreza. No entanto, os números estão majoritariamente errados e descontextualizados. Além disso, não fica claro o período de comparação das informações.

Veja abaixo a checagem de cada um dos pontos. Leitores enviaram a imagem ao WhatsApp do Estadão Verifica, (11) 97683-7490.

Desemprego

A postagem cita que o índice de desemprego com Lula era de 9,6%, enquanto a taxa com Bolsonaro é de 8,9%. Não fica claro a que ano se referem esses dados. O fato é que durante o governo do petista, a taxa de desemprego caiu de 10,5% (2003) para 5,3% (2010). Com Bolsonaro, teve redução de 11,7% (2019) a 8,9% (2022). No entanto, devido a mudanças metodológicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não é possível comparar diretamente os índices, como mostra esta reportagem da Folha de S. Paulo.

Casas entregues

A imagem aponta que Lula entregou 1,1 milhão de casas e Bolsonaro, 1,4 milhão. Na realidade, o número citado como do governo do ex-presidente só foi atingido pelo programa Minha Casa, Minha Vida em 2013, com Dilma Rousseff (PT) na Presidência. Quanto ao dado de casas entregues por Bolsonaro, o número está correto e se refere a residências entregues pelo programa Casa Verde e Amarela de 2019 a 2022.

Títulos de terra

É verdade que Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra, mas o número de 200 mil títulos se refere ao período de Lula e Dilma (de 2003 até 2015), não apenas de Lula. Vale dizer que o dado está descontextualizado: no atual governo houve um recuo significativo no número de novas famílias assentadas e de áreas incorporadoras à reforma agrária, como mostrou esta checagem do Estadão Verifica.

Linha da pobreza

A postagem afirma que, com Lula, a porcentagem da população abaixo da linha da pobreza era de 17,4%; com Bolsonaro, esse número seria de 10,8. Não fica claro a que período os dados se referem. Na realidade, no governo Lula, o índice de pessoas abaixo da linha da pobreza caiu de 26,69% (2002) a 13,57% (2010). No governo Bolsonaro, a taxa teve redução de 25,9% (2019) a 24,1% (2020). Esses dados estão nesta checagem do Estadão Verifica.

Homicídios

A imagem indica que o número de assassinatos no período Lula seria de 59.080, e no governo Bolsonaro, de 47.503. Segundo estatísticas do Atlas da Violência, no governo Lula, o número de homicídios aumento de 51.534 (2003) a 53.016 (2010). Com Bolsonaro, o número chegou a 45.503 (2019, dado mais recente disponível). Especialistas em segurança pública apontam uma tendência de longo prazo de diminuição da violência.

Inflação

A postagem cita dados errados de inflação: 10,67% para Lula e 8,9% para Bolsonaro. Na realidade, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 12 meses no período Lula caiu de 14,47% (janeiro de 2003) para 5,91% (dezembro de 2010). O pico foi em maio de 2003, com 17,24%. Com Bolsonaro, o IPCA acumulado de 12 meses subiu de 3,78% (janeiro de 2019) para 7,17% (setembro de 2022). O pico foi de 12,13%, em abril deste ano. Os dados estão disponíveis no portal do IBGE.

PIB

A imagem indica números surreais de variação do PIB: 355% negativos para Lula e 470% de aumento para Bolsonaro. Na realidade, com Lula, o PIB teve crescimento anual de 1,1% (2003) a 7,5% (2010). Em 2009, houve queda, de 0,1%. Com Bolsonaro, o crescimento do PIB passou de 1,9% (2019) a 4,6% (2021). Em 2020, a queda foi de 3,9%. Os dados estão no portal do IBGE.

Estatais

A postagem afirma que as estatais tiveram balanço de R$ 32 bilhões negativos com Lula, e que chegaram a lucro de R$$ 64,7 bilhões com Bolsonaro. Novamente, são dados errados. No governo do petista, as estatais registraram lucro de R$ 20,5 milhões (2003) para R$ 49,1 milhões (2010). Com Bolsonaro, o valor foi de R$ 52 milhões (2019) a R$ 187,7 bilhões (2021).

Contas públicas

A postagem não coloca um período de comparação, apenas afirma que Lula registrou R$ 111 bilhões negativos e Bolsonaro, R$ 64,7 bilhões positivos. Na realidade, no primeiro ano de governo Lula (2003) houve superávit primário, de R$ 66,173 bilhões; no último ano (201o), o superávit foi de R$ 101,696 bilhões. Com Bolsonaro, no primeiro ano de gestão as contas públicas registraram déficit de R$ 61,872 bilhões (2019); no ano passado (2021) o superávit primário foi de R$ 64,7 bilhões.

Ibovespa

O post cita pontuação da Bolsa de Valores de 41.349 para Lula e 115.940 para Bolsonaro, sem especificar a data. A pontuação máxima do Ibovespa no primeiro ano do governo Bolsonaro foi de 117.203, em dezembro; neste ano, chegou a 121.570 em abril. No primeiro ano da gestão de Lula, em 2003, a pontuação máxima foi de 22.236 (dezembro); no último ano de governo, chegou a 72.995 (dezembro de 2010). Os dados estão no portal da Bolsa

Risco Brasil

A postagem considera o índice EMBI+ para estimar o Risco Brasil, que avalia o desempenho de títulos públicos de um país emergente em relação aos norte-americanos com o objetivo de mostrar a investidores o risco de investir no País. Quanto maior o valor, maior a percepção de risco. O índice é calculado diariamente, mas o post não especifica qual o período utilizado para comparação. Com Bolsonaro, o EMBI+ era de 275 pontos em 2 de janeiro em 2019; chegou a 259 em 26 de outubro de 2022. O pico foi de 476 pontos em 23 de março de 2020. Com Lula, o índice era de 1.374 em 2 de janeiro de 2003 e caiu para 189 em 31 de dezembro de 2010. O pico foi em janeiro daquele ano: 1.427 pontos. Os dados estão no site do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada (Ipea).

Amazônia no 1º mandato

Na parte de desmatamento da Amazônia, os números citados pela postagem estão próximos aos que o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) registra. O post mostra que para o 1º mandato de Lula, considerando os três primeiros anos, de 2003 a 2005, o desmatamento na Amazônia teria sido de 72,2 mil km. O número que o Prodes registra é 72,182 mil km². Já para os primeiros anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2021, a postagem mostra que foram 34 mil km, e os dados oficiais são 34,018 mil km².

Porém, os dados desconsideram o contexto. O governo Lula herdou altos índices de desmatamento, mas o número caiu ao longo dos anos, passando de 25,396 mil km² (2003) para 7 mil km² (2010). No governo Bolsonaro houve aumento do desmatamento, passando de 10,129 mil km² (2019) para 13,038 mil km².