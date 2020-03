Piada sobre coronavírus em prostíbulo se espalha e engana desavisados

É falso que um prostíbulo na Espanha tenha entrado em quarentena em meio à epidemia do novo coronavírus. O que começou como uma piada passou a ser compartilhado como verdade por usuários desavisados no Twitter e no Facebook.

No dia 26 de fevereiro, o site satírico “Cerebrother” publicou a “notícia” de que 86 clientes teriam sido colocados em quarentena dentro da casa de prostituição “La Selva Negra”. Somados os funcionários do lugar, 116 pessoas estariam com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Mas o site deixa claro que toda a história é apenas brincadeira.

No Facebook, a página de humor “Unach Memes” compartilhou no dia 28 de fevereiro uma foto que simula uma notícia do canal de televisão espanhol 26. Obviamente, no portal do veículo não existe nenhum registro do curioso caso de quarentena.

No Twitter, o jornalista e humorista José Simão também compartilhou a piada, e chegou a brincar sobre o assunto na rádio BandNews FM.

Espanha:”Mais de 80 clientes em quarentena num prostíbulo por coronavírus”. Aí sim! — José Simão (@jose_simao) February 29, 2020

Até esta quinta-feira, 5, foram registrados 259 casos de infecção pelo novo coronavírus na Espanha, com três mortes. No Brasil, há oito contaminações confirmadas — seis casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo.

Os sintomas do novo coronavírus são parecidos com os de uma gripe comum. Para evitar a propagação do vírus, os órgãos de saúde recomendam medidas de higiene simples, como lavar as mãos com frequência. Acompanhe atualizações em tempo real sobre o assunto.

