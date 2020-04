PF não tem inquérito para apurar mortes pela covid-19

A Polícia Federal não divulgou, até o momento, a existência de um inquérito para apurar mortes por covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Uma postagem no Facebook afirma que os números de mortos diminuíram desde que a PF abriu uma investigação, mas a informação não é verdadeira.

Por meio de nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que “qualquer informação que circule nas redes sociais em nome da Polícia Federal que não tenha partido de nossos canais oficiais é de total responsabilidade de quem a divulgou”.

Tampouco é verdadeira a informação de que o número de mortos pela covid-19 tenha caído. Desde o dia 17 de março, quando foi registrada oficialmente a primeira morte pelo novo coronavírus, o número de óbitos confirmados por dia aumentou significativamente. O pico de mortes em um único dia ocorreu em 9 de abril, quando foram confirmados 141 casos. Nos dias 10 e 11, a contagem de mortes diárias teve uma redução (115 e 86 em cada dia). Porém, a cifra diária voltou a subir no dia 12, quando foram confirmadas 99 óbitos pela covid-19, e no dia 13, 105.

Nesta terça-feira, 14, o Brasil bateu recorde com 204 mortes nas 24h anteriores.

Até a publicação desta checagem, o número era de 1.532 mortos, segundo os dados do Ministério da Saúde. Em abril, o aumento no número de óbitos foi de 662%.

