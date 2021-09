Postagem enganosa tira de contexto dados da Petrobras para atacar Eduardo Leite

É enganosa uma publicação nas redes sociais a qual afirma que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), “recebe” o litro da gasolina a R$ 2,05 e “revende” por R$ 6,14. O conteúdo erra ao insinuar que o governo do Estado exerce a atividade de revenda do combustível e seria inteiramente responsável pela diferença entre os valores da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras e nas bombas dos postos de abastecimento.

A imagem apresenta uma tabela publicada no site da Petrobras que informa os preços de revenda nas refinarias em cada unidade da federação, mas omite que, até o combustível chegar ao consumidor final, o preço do produto sofre influência de impostos estaduais e também de fatores que não competem aos Estados.

Além dos custos de produção da Petrobras e do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado pelos Estados, incide sobre o preço da gasolina a margem de distribuição, transporte e revenda das companhias que compram o produto da estatal. Outra parcela corresponde à cobrança de impostos federais (CIDE, PIS/PASEP e COFINS).

Há também o custo do etanol anidro adicionado ao combustível. Desde 1993, a legislação brasileira determina que o produto deve representar 27% da composição da gasolina comercializada nos postos. A visualização abaixo mostra a segmentação do preço do combustível, em média nacional, conforme dados da Petrobras:

ICMS no Rio Grande do Sul

Em setembro, o governador Eduardo Leite anunciou que a alíquota do ICMS no Rio Grande do Sul será reduzida de 30% para 25%, a partir de janeiro de 2022. O Estado não reajusta o percentual do imposto há pelo menos quatro anos, mostra um levantamento do Estadão Verifica com dados da Fecombustíveis.

O valor do ICMS é calculado com base no Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) de cada Estado. Trata-se de uma estimativa de valores de venda do combustível na bomba, definida a partir de pesquisas quinzenais baseada em notas fiscais emitidas por postos de abastecimento.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) é o órgão responsável por regulamentar o PMPF. O colegiado é formado por representantes do Ministério da Economia e de secretarias da fazenda estaduais. Quando o preço médio sofre aumentos, ainda que a alíquota do ICMS seja a mesma, o valor total do tributo acompanha proporcionalmente o reajuste.

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o PMPF da gasolina comum no Estado acumula um aumento de 37% em relação a setembro de 2020. O Estado afirma que os preços são impactados, em geral, pelo valor do petróleo no mercado internacional, a desvalorização do real frente ao dólar e a demanda dos combustíveis, fatores também citados por especialistas.

Viralização

Apesar das imprecisões, o conteúdo analisado pelo Estadão Verifica acumulava mais de 14 mil compartilhamentos no Facebook até esta segunda-feira, 27. Em meio a escalada no valor dos combustíveis em todo o País, a responsabilidade dos Estados na composição do preço da gasolina tornou- se objeto frequente de discursos enganosos nas redes sociais, alimentados por conflitos políticos entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e governadores.

Em julho, o Estadão Verifica já havia desmentido uma postagem que exagerava o valor do ICMS cobrado pelo governo do Rio Grande do Sul para atacar Eduardo Leite. Outra checagem mais recente desmontou um boato que culpava o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), pela alta da gasolina no Estado, mas omitia que o último reajuste do imposto estadual ocorreu em 2016.

